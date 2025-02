Gli ostaggi tailandesi rilasciati tornano a Bangkok dopo la sua detenzione per più di un anno a Gaza

BANGKOK (AP) – Cinque lavoratori tailandesi sono arrivati ​​dopo che sono stati tenuti in ostaggio per più di un anno a Gaza a Bangkok domenica.

Comparativo con Romnao, 32, saldatura Srioon, 33, 35, 35, Thannana, 36 e Bandnawanes, Sono stati rilasciati Il 30 gennaio come parte dell’accordo di scambio.

Furono adottati da familiari e alcuni piansero nella sala espatriati dell’aeroporto di Suvarnabhumi. Il ministro degli Esteri tailandesi Maris Sagnampongsa e l’ambasciatore israeliano in Thailandia, Orna Sagiv, erano entrambi all’aeroporto per accogliere i redattori.

“Siamo tutti molto grati e molto felici perché torniamo in patria. Tutti noi piace ringraziarti. Pongsak ha detto su un giornali all’aeroporto:” Non so cosa dire. “

Maris ha affermato che il governo tailandese “non ha rinunciato alla speranza, ed ecco il risultato oggi. Le lacrime di gioia sono il nostro incoraggiamento”. Ha aggiunto che Bangkok continuerà a lavorare per garantire l’emissione del rimanente ostaggio tailandese.

Il gruppo ha presto lasciato la conferenza stampa per tornare nella loro città natale nelle regioni nord -orientali e nord -orientali della Thailandia.

Erano il secondo lotto di ostaggi tailandesi che furono emessi dallo scoppio della guerra. Durante il cessate il fuoco all’inizio di novembre 2023, Sono stati rilasciati 23 cittadini tailandesi In un accordo che è stato negoziato tra Thailandia e Hamas, con l’aiuto del Qatar e dell’Iran.

Tutti e cinque gli uomini Valutato In un ospedale fuori Tel Aviv prima del loro ritorno. Quattro di loro si sono uniti a un parente all’inizio di questa settimana. Sotto la sponsorizzazione del viaggio da parte del governo israeliano, secondo l’ambasciata tailandese a Tel Aviv.

I combattenti di Hamas hanno rapito 31 cittadini tailandesi nel 7 ottobre 2023, un attacco a Southern Israel, rendendoli il più grande gruppo di detenuti stranieri. Molte agricoltura tailandese Gli operai vivevano in veicoli alla periferia del sud di Israele Kibutzam e delle città, e i militanti di Hamas superavano per primi quei luoghi.

Un totale di 46 volte è stato ucciso durante il conflitto, compresi i cittadini tailandesi che sono stati uccisi durante l’attacco e li hanno calciati a Gaza, secondo il Ministero degli Affari Esteri in Thailandia.

Non c’erano informazioni immediate disponibili su Nattapong Pingsa, l’ultimo di un ostaggio tailandese a Gaza, né i lavoratori tailandesi i cui corpi furono trasferiti a Gaza.

Maris, segretario di stato tailandese, ha viaggiato in Israele per visitare i cinque uomini liberati poco dopo il loro rilascio. Maris ha incontrato le sue controparti israeliane alla ricerca di supporto per garantire il rilascio del rimanente ostaggio tailandese e recuperare i corpi disponibili del tailandese.

I lavoratori tailandesi rimangono il più grande gruppo di lavoratori agricoli stranieri in Israele. I paesi hanno attuato un accordo bilaterale specificamente un decennio fa per ridurre la strada ai lavoratori agricoli tailandesi. Molti lavoratori palestinesi sono tornati da allora, e prima che Hamas attaccasse circa la metà della forza lavoro in Israele, era composta da lavoratori stranieri e palestinesi.