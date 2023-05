Gli scambi di Wall Street sono misti; Nvidia sta aumentando i titoli tecnologici

30 maggio 2023 | 8:49

IL Indici di Wall Street Stamattina le azioni sono scambiate in modo misto, con titoli tecnologici supportati dal produttore di semiconduttori Nvidia, mentre si profilano le speranze che il Congresso approvi un accordo sul tetto del debito per evitare il default.

Alle 8:00 (ora di Città del Messico), lo era Standard & Poor’s 500 in aumento dello 0,11%, a 4.210,08 unità; Lui NASDAQ Composito È salito dello 0,42% a 13.029,64 unità, mentre Media industriale del Dow Jones È sceso dello 0,25% a 33.012,25 unità, secondo Il giornale di Wall Street.

in Messico Indice dei prezzi e preventivo (PCI) seguace Borsa messicana (bmv) è in calo dello 0,88% a 53.737,52 punti in apertura, dando il suo quattro giorni consecutivi.

Si muove questo martedì

Il presidente Joe Biden e il leader della maggioranza alla Camera Kevin McCarthy hanno contattato a Accordo per alzare il tetto del debito Ed evitare un default durante il fine settimana mentre il Congresso si prepara a votare la legislazione mercoledì.

I legislatori non hanno indicato che intendono tornare presto a Capitol Hill per lavorare all’accordo. Per approvare il disegno di legge è necessario il sostegno sia dei repubblicani che dei democratici.

L’accordo è stato raggiunto pochi giorni prima della cosiddetta “decima data” del 5 giugno, che è la prima data in cui il Dipartimento del Tesoro ha indicato che gli Stati Uniti potrebbero non adempiere ai propri obblighi di debito. Sabato sera è stato annunciato il primo fidanzamento.

Altrove, l’S&P 500 e il Nasdaq A hanno aiutato Il produttore di semiconduttori Nvidia guadagna oltre il 4%.

Nvidia è diventata il primo produttore di chip al mondo con una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari. Dopo che durante il fine settimana sono stati annunciati diversi prodotti relativi all’intelligenza artificiale.

Tesla ha aggiunto il 3% dopo che Elon Musk ha unito le forze con Tim Cookdi Apple, per sottolineare l’importanza di mantenere i legami con la Cina durante la sua prima visita nel Paese da prima della pandemia.

