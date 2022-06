Gli sciatori di Polotitlán si divertono a trasformare un’area danneggiata in un’auto sportiva

Il comprensorio sciistico del Polotitlán Sports Unit è il luogo preferito di César Javier Rosales García, poiché in questo spazio pubblico esegue vari trucchi su uno skateboard, sollevando la tavola da terra e scivolando da una pista all’altra per esercitare la mente e il corpo.

(Foto: privato).

“Questo parco, per me, è stato molto importante e allo stesso tempo mi fa molto sia dal punto di vista fisico che mentale, e penso che aiuti molto molti giovani perché così abbiamo davvero un posto dove distraiamoci”, ha detto Cesar, dopo aver praticato la sua più grande passione: lo skateboard.

Il Governo dello Stato del Messico, attraverso il Ministero dello Sviluppo Urbano e dei Lavori, ha modernizzato l’Unità Sportiva di Polotitlán, intervenendo su un’area di oltre 43mila metri quadrati, consentendo a più famiglie, giovani, bambini e anziani di riprendere attività sportive, ricreative e di intrattenimento, in strutture migliori.

“Hanno fornito manutenzione allo skate park, sia sulle piste, sia come pavimento, dove ci dà ombra, più unità, ed è stato molto buono perché qui abbiamo piccoli alberi intorno e ci aiuta davvero a prendere un po’ di ossigeno , e più di ogni altra cosa, ombra.” Cesar, che insegna skateboard ai bambini di età superiore ai sette anni.

Proprio come lui, Esaú Roque Esquivel, uno studente di giurisprudenza, gode della modernizzazione della sua unità sportiva e sottolinea che i giovani sono uno dei settori che beneficiano maggiormente della strategia Vivi la tua comunità, attraverso la quale realizza il ripristino degli spazi pubblici.

“Abbiamo un’area skate qui, abbiamo un’area giochi per bambini, abbiamo tre campi da calcio, un campo Fronton, calcio veloce, una pista da corsa, bagni e ora abbiamo spogliatoi con docce e acqua calda”, ha osservato Esau, ricordando che in passato era una zona d’ombra, danneggiata e abbandonata.

In questa unità sportiva sono stati investiti circa 30 milioni di pesos per il ripristino dei campi polivalenti di calcio e degli stadi del Fronton; Inoltre, ora c’è una pista, luci, rete ciclonica, sanitari, un’area giochi per bambini e uno skate park per i giovani Polotitlan per venire a vivere la loro comunità.

Per Adela Enriqueta Sánchez Esquivel, madre di famiglia, è orgogliosa di avere uno spazio ricreativo dove può venire con suo marito e suo figlio a giocare a basket, mentre sua figlia si diverte con i giochi dei bambini e gira per l’unità in bicicletta o con lo snowboard.

“Ognuno di noi può condividere e fare, forse, ciò che amiamo e stare insieme”, ha detto Adela, che ha espresso che le dà fiducia che i suoi figli siano in questo luogo perché fornisce loro sicurezza, salute e svago.

Commenti

Commenti