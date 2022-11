Gli scienziati chiamano la regione dello spazio profondo “dove nascono le stelle”

Questa regione dello spazio profondo deve il suo nome, “dove nascono le stelle”, al fatto che si stanno formando nuove stelle e alla comparsa di pennacchi di alcune spesse nubi di polvere e gas che costituiscono la materia prima da cui i soli sono formati.

Queste nuvole, come crogioli, ospitano stelle che si formano all’interno.

Non puoi sfuggire alle sue grinfie.

giusto in tempo per #HalloweenI pilastri della creazione tornano indietro come una mano fantasma. La scena inquietante, questa volta catturata dallo strumento a infrarossi medi (MIRI) del Web, mette in risalto le vecchie cortine di polvere con nuovi dettagli: https://t.co/Y9QQBf9nYM pic.twitter.com/rumIH8J6rX

– Telescopio web della NASA (NASAWebb) 28 ottobre 2022