Gli scienziati del MIT hanno creato robot in grado di costruirsi da soli: è così che funzionano

Un gruppo di ricercatori mostra come i robot possono costruire grandi strutture.

termine Robotsebbene ci sia familiare ogni giorno nel settore tecnologico, ci guida ancora Immagina le invenzioni Creato a immagine e somiglianza dell’uomo. Il Il cinema ci ha insegnato i 35 robot più straordinarima i ricercatori di tutto il mondo sanno che prima di fare Terminator, devi farlo Inizia a gettare le basi per i robot del futuro. Sembra che abbiano iniziato l’esperimento dal Massachusetts Robot che fanno robot.

La tecnologia avanti: questi sono i robot in grado di ‘autofabbricarsi’

Recentemente, A.J Il gruppo di ricerca del Center for Bits and Atoms del MIT pubblica su Nature Communications Engineering Uno studio in cui si sono mossi nella giusta direzione quando si è trattato di creare Robot di assemblaggioin modo efficiente ed economico, Quasi qualsiasi struttura, qualunque sia la sua dimensione. Stiamo parlando di invenzioni che possono degenerare Robot ancora più grandiindustria macchine da corsa o edificio ali degli aerei. Per fare questo, i ricercatori hanno dimostrato che è possibile Utilizzo di robot di assemblaggio e sottomoduliin gran numero, in grado di muoversi autonomamente.

Stiamo anche parlando Robot con la capacità di lavorare in modo indipendente e la capacità di costruirsi da solianche se quest’ultimo punto richiederà ancora anni di prove e studi. Neil GersenfeldProfessore al Center for Bits and Atoms. afferma quale – quale:

Quando costruisci queste strutture, devi costruire l’intelligenza al loro interno. L’idea che ne è emersa è quella di utilizzare l’elettronica strutturale, per fabbricare pixel (l’unità cubica che compone un oggetto 3D) in grado di trasmettere energia, dati e forza. Non ci sono cavi, c’è solo il telaio.

Il bot che vengono testati dai ricercatori Consiste di questi pixelpotrebbe essere utilizzato per migliorare la struttura. che esso È qui che entra in gioco l’intelligenzadato che c’è un punto in cui si raggiunge struttura Era così grande che lo era non attivo. Il Il nuovo sistema lo consente I bot dovrebbero essere consapevoli di questa limitazione ed essere in grado di farlo Decidono che è ora di costruire una versione più grande di se stessi. Il Prospettivacome menzionato da Aaron Baker, hmm Illimitato: