Gli scienziati hanno scoperto una roccia di due miliardi di anni con vita al suo interno, il caso più antico della storia

borse I microbi vivono all’interno di una fessura chiusa in una roccia vecchia di due miliardi di anniÈ il caso più antico scoperto finora.

La roccia è stata estratta dal Complesso Vulcanico di Bushveld in Sud Africa, un’area nota per i suoi ricchi giacimenti minerari.

Il team coinvolto nello studio si è basato sul lavoro precedente Padroneggia una tecnica che include tre tipi di immagini (spettroscopia a infrarossi, microscopia elettronica, microscopia a fluorescenza) per garantire che i microbi fossero indigeni del vecchio campione e non fossero causati dalla contaminazione durante il processo di recupero e studio.

La ricerca su questi microbi può aiutarci Migliore comprensione dello sviluppo delle prime fasi della vitaOltre alla ricerca di vita extraterrestre in campioni di roccia di età simile riportati da Marte, secondo gli autori dello studio, che hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista Microbial Ecology.

Nel profondo della terra c’è qualcosa di antico e di vivente. Colonie di microbi vivono nelle rocce sotto la superficie terrestre e in qualche modo riescono a sopravvivere per migliaia, persino milioni di anni. Questi piccoli organismi resilienti sembrano vivere a un ritmo più lento, evolvendosi a malapena su scale temporali geologiche, dandoci la possibilità di intravedere il passato. Ora, i ricercatori hanno trovato microbi viventi in un campione di roccia risalente a due miliardi di anni fa.

“Non sapevamo se le rocce vecchie di 2 miliardi di anni fossero abitabili. Fino ad ora, lo strato geologico più antico in cui sono stati trovati microrganismi erano sedimenti risalenti a 100 milioni di anni fa sotto il fondale oceanico, quindi questa è una scoperta davvero entusiasmante. “Studiando il DNA e i genomi di microbi come questo, potremmo essere in grado di comprendere l’evoluzione della vita primitiva sulla Terra”, ha detto in una nota Yohei Suzuki, autore principale e professore associato presso la Graduate School of Life Sciences dell’UCLA. Tokio.

Dove hai trovato la roccia?

Il campione di roccia è stato prelevato dal Bushveld Igneous Complex (BIC), un deposito roccioso nel nord-est del Sud Africa che si è formato quando il magma si è lentamente raffreddato sotto la superficie terrestre. Il BIC copre un’area di circa 66.000 chilometri quadrati (circa le dimensioni dell’Irlanda), spesso fino a 9 chilometri e contenente alcuni dei giacimenti di minerale più ricchi della Terra, compreso quasi il 70% del platino estratto a livello mondiale.

A causa del modo in cui si è formato e della minima deformazione o cambiamento che si è verificato da allora, si ritiene che il BIC abbia fornito un habitat stabile affinché la vita microbica antica continuasse fino ai giorni nostri.

Con l’aiuto dell’International Continental Scientific Drilling Program, un’organizzazione senza scopo di lucro che finanzia l’esplorazione di siti geologici, Il team ha ottenuto un campione di roccia lungo 30 centimetri da una profondità di 15 metri sottoterra.

La roccia è stata tagliata a fette sottili e analizzata, quando il team ha scoperto cellule microbiche vive densamente racchiuse nelle fessure della roccia. Tutti gli spazi vicino a queste fessure erano ostruiti dal fango, rendendo impossibile l’uscita degli organismi viventi o l’ingresso di altre cose.

Il team si è affidato a una tecnica sviluppata in precedenza per garantire che i microbi fossero originari del campione di roccia e non fossero dovuti a contaminazione durante il processo di perforazione o di esame. Colorando il DNA delle cellule microbiche e utilizzando la spettroscopia a infrarossi per monitorare le proteine ​​nei microbi e nell’argilla circostante, i ricercatori sono stati in grado di confermare che i microrganismi erano vivi e incontaminati.