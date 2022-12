Gli scienziati ottengono l’elettricità dal legno immerso nell’acqua

Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials, la traspirazione, il processo mediante il quale l’acqua si muove attraverso una pianta, avviene costantemente in natura e produce piccole quantità di elettricità, nota come bioelettricità.

Secondo Yuanyuan Li, professore associato presso il Dipartimento di Biocompositi del Centro Universitario, con un po’ di nanoingegneria del legno e regolazione del pH, si possono ottenere piccole ma promettenti quantità di elettrolita.

Ha spiegato che per il momento avevano ottenuto solo quanto necessario per il funzionamento di piccoli dispositivi, come una lampada a LED o una calcolatrice.

“Se volessimo alimentare un laptop, avremmo bisogno di circa un metro quadrato di legno spesso un centimetro e circa due litri di acqua. Per una casa normale, avremmo bisogno di molti più materiali e acqua, quindi dobbiamo continuare a indagare .”

I ricercatori hanno alterato la nanostruttura del legno e migliorato le sue proprietà in termini di superficie, porosità, carica superficiale, facilità di passaggio dell’acqua attraverso il materiale e la stessa soluzione acquosa, tutti fattori che influenzano la generazione di elettricità nel legno. .

Quindi hanno confrontato la struttura porosa del legno ordinario con i materiali migliorati ottenuti e le misurazioni hanno mostrato una generazione di elettricità dieci volte superiore utilizzando quest’ultimo.

Lee ha spiegato che modulando ulteriormente la differenza di pH tra legno e acqua, a causa del gradiente di concentrazione di ioni, si ottiene una tensione fino a un volt e una notevole potenza in uscita di 1,35 microwatt per centimetro quadrato.

Ha stabilito che il legno era in grado di fornire un’alta tensione per due o tre ore prima che iniziasse a deteriorarsi.

Ha detto che il legno ha finora superato 10 cicli con acqua senza ridurre le sue prestazioni.

Ha sottolineato che il grande vantaggio di questa tecnologia è che il legno può essere facilmente utilizzato per altri scopi una volta esaurito come fonte di energia, ad esempio come lucidi, schiuma di legno e vari biocompositi.

