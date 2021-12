Gli scienziati rivelano come migliorare le prestazioni mentali in soli 10 minuti

I ricercatori dell’Università di Tsukuba (Giappone) hanno scoperto che fare jogging a un ritmo moderato per 10 minuti al giorno può aumentare l’umore e migliorare le funzioni cerebrali. Pertanto, hanno dimostrato che questo esercizio aumenta il flusso sanguigno in varie aree della corteccia prefrontale bilaterale, la parte del cervello che controlla l’umore e le prestazioni intellettuali. Lo studio, pubblicato su Nature, potrebbe contribuire allo sviluppo di trattamenti per la salute mentale.

Eurekaert spiega che mentre tutte le attività fisiche possono senza dubbio apportare notevoli benefici all’umore, studi precedenti si sono concentrati non sulla “corsa” ma sul ciclismo. Questa volta, gli scienziati giapponesi hanno deciso di studiare come la razza influenza la corteccia prefrontale umana e come cambia il nostro umore e le capacità mentali.

“Dato il controllo necessario per coordinare l’equilibrio, il movimento e la propulsione durante la corsa, ha senso che ci sia una maggiore attivazione neurale nella corteccia prefrontale e che altre funzioni in quest’area beneficino di questo aumento delle risorse cerebrali”, ha spiegato il professore. . Soia Hideaki.

Per testare le loro ipotesi, i ricercatori hanno applicato il famoso test di Stroop, che viene utilizzato per valutare la resistenza di una persona all’interferenza tra informazioni verbali e visive. La parte più famosa del test consiste nel leggere parole che significano un colore ma sono scritte in un altro. In questo modo, l’individuo deve ignorare la risposta automatica alla lettura e nominare correttamente il colore in cui sono scritte le parole.

I risultati del test Stroop dei ricercatori hanno mostrato che dopo 10 minuti di corsa a un ritmo moderato, i soggetti impiegavano meno tempo per dare la risposta corretta, dimostrando che erano più resistenti alle interferenze. Inoltre, dopo la corsa, i partecipanti hanno riferito di essere di umore migliore.

Dato che molte caratteristiche della corteccia prefrontale sono uniche per l’uomo, questo studio mette in evidenza non solo i vantaggi della corsa per i nostri corpi, ma anche il ruolo che questa caratteristica ha svolto nell’evoluzione dell’umanità.