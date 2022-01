Gli scienziati trovano qualcosa che soffia polvere e oscura una stella

Gli astronomi hanno trovato un oggetto misterioso che sta lanciando suolo E diventa buio a stella.

Scienziati, usando Transito satellitare di ricognizione di esopianeti (caprone)e incrociato con TIC 400799224, la cosa sono certi di qualcosa: ne tralascia molto suolo.

Cos’è questa cosa?

Utilizzo dell’intelligenza artificiale per esaminare i dati raccolti da lui-capra, astronomi accidentalmente TIC 400799224 Perché la nuvola di polvere ce l’ha fatta per lui stella Hai una rapida diminuzione della luminosità di circa il 25% in un periodo di ore, seguita da molte differenze di luminosità che potrebbero essere interpretate come un’eclissi.

Questo generalmente si riferisce a un pianeta in decomposizione o a un oggetto in orbita attorno ad esso che decade e viene liberato. suolo, Qualcosa su cui gli scienziati sono ansiosi di saperne di più. Ma dopo aver esaminato sei anni di dati sull’oggetto misterioso, il team ha scoperto che stava succedendo qualcosa di strano.

Un attento esame mostra che orbita attorno a un sistema stellare binario, in cui uno dei stelle I legumi hanno una durata di 19,77 giorni.

Sebbene questa periodicità appaia abbastanza affidabile, l’oggetto che oscura la luce è irregolare per forma, profondità e durata, motivo per cui gli astronomi ipotizzano che sia molto probabilmente causato da un qualche tipo di oggetto in orbita attorno ad esso che emette periodicamente nuvole. suolo. Ma non è chiaro cosa sia esattamente questa cosa.

“La natura di un corpo che ruota su se stesso è sconcertante perché la grandezza di suolo Grande petto se prodotto dalla disintegrazione di un essere come asteroide Cerere nel nostro sistema solare sopravviverà solo circa ottomila anni prima di scomparire. spiega un comunicato stampa dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics guidato da Karen Collins, uno degli astronomi del centro, che è stato coinvolto nello studio.

La spiegazione più probabile, ha concluso il team in uno studio pubblicato sulla rivista Giornale Astronomico, è che qualcosa come un pianeta si scontra intorno alla stella e lancia un’enorme quantità di suolo Ogni volta che lo fa. Questo può aiutare a spiegare la periodicità regolare del cloud suolo Così come la differenza di profondità.

La teoria dovrebbe essere analizzata nei prossimi anni.

Ti consigliamo MetadatiPodcast sulla tecnologia RPP. Notizie, analisi, recensioni, consigli e tutto quello che c’è da sapere sul mondo della tecnologia. Per ascoltarlo meglio, #StayEnCasa.