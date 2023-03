Gli sconti nella valutazione Falabella possono essere un’opportunità per acquistare …

Bloomberg — Il crollo della domanda nel suo paese d’origine e il pesante onere del debito hanno danneggiato le obbligazioni del rivenditore cileno Falabella. Anche Ha abbassato il tuo punteggio di credito. Per alcuni nel mercato, il nuovo scenario rappresenta un’opportunità di acquisto.

Le sue banconote in dollari del 2027 sono scese di 4 centesimi sul dollaro a 86 centesimi nella settimana successiva al 24 febbraio, quando Fitch Ratings ha declassato il suo rating da “BBB” a “BBB-” e ha abbassato l’outlook a “negativo”. S&P ha seguito il 7 marzo con lo stesso taglio valutazioneMa con una prospettiva stabile. da allora, Le obbligazioni sono risalite a 88 centesimi, ma ancora ben al di sotto del massimo di febbraio 2021 di 109,2 centesimi..

“Dati i livelli attuali, è un’opportunità di acquisto”, ha affermato Nicholas Morandi, partner di Damon Capital Wealth Management. “Abbiamo visto l’interesse nell’acquisto di obbligazioni Falabella dopo il downgrade a causa di quanto sono economiche rispetto ad altre società simili”, ha affermato.

Lo spread delle obbligazioni Falabella supera lo spread di società simili |

Falabella gestisce grandi magazzini, negozi per la casa e supermercati in sette paesi dell’America Latina. Gestisce anche una piattaforma di e-commerce che cerca di competere con aziende come Mercadolibre.

Alcuni ritengono che il differenziale del tasso di interesse o “spread” delle obbligazioni Falabella con i Treasuries statunitensi stia già assorbendo il downgrade della società a un livello “spazzatura”.

Falabella afferma che le decisioni di Fitch e Standard & Poor’s non riflettono adeguatamente la loro salute finanziaria e che il deterioramento del rapporto debito netto/EBITDA è causato da stress a breve termine., quali interruzioni logistiche, inflazione elevata e forte rallentamento dei consumi. “La struttura del capitale della società è solida e invariata e abbiamo un solido bilancio”, ha dichiarato la società via e-mail. “Il profilo del debito della società è essenzialmente a lungo termine e i suoi obblighi di liquidità sono coperti”.

Ha detto che la società ha intrapreso un piano per raggiungere efficienze e controlli dei costi che miglioreranno la redditività. “Questo piano offre più del 25%.”

In effetti, gli analisti prevedono un rimbalzo degli utili nel 2023. Le vendite di Falabella, che è poco più della metà delle dimensioni di Macy’s negli Stati Uniti, aumenteranno per il 27esimo anno consecutivo, secondo i dati compilati da Bloomberg.

“La falabella è una delle più tradizionali del paese e ha un nome che rassicura tutti i cileni.ha affermato Jaime Achundo, amministratore delegato della società di intermediazione Fynsa. “Dopo l’adeguamento al rischio, consideriamo le obbligazioni in dollari come un’opportunità di acquisto”.

segnale di allerta

Ma mentre Falabella è sinonimo di stabilirsi in Cile, molti sospettano che le sue connessioni siano economiche.

La società ha accumulato debiti per circa $ 8 miliardi, mentre i suoi guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento lo scorso anno ammontavano a $ 1,1 miliardi.

Il debito di Falabella cala dopo il declassamento del rating di Fitch Le obbligazioni in dollari USA fino al 2027 hanno registrato il calo settimanale più elevato da marzo 2020

JPMorgan ha abbassato la sua raccomandazione sul debito di Falabella al di sotto del peso neutrale il 1 marzo, quando la banconota in dollari era scambiata a 87 centesimi. Il rapporto dell’analista Eugenia Cavalheiro ha rilevato il deterioramento delle metriche del credito e prospettive di vendita difficili. “Le obbligazioni non compensano adeguatamente il rischio”, ha scritto.

Le vendite al dettaglio in Cile sono diminuite di oltre il 10% su base annua in ciascuno degli ultimi sette mesi. Inoltre, tra le più grandi economie dell’America Latina, è l’unica che si contrarrà quest’anno, secondo il Fondo monetario internazionale.

LarrainVial ha mantenuto un rating “Neutral” sull’obbligazione dopo il downgrade perché vede rischi di spread più ampi.

“Sebbene alcuni rischi siano già stati valutati, una revisione di altre metriche correlate suggerisce che la leva finanziaria non ha ancora raggiunto il picco”, hanno scritto gli analisti Joel Lederman e Christian Campos in un rapporto del 9 marzo.

Anche Credicorp Capital ha detto che stava aspettando un momento migliore per acquistare quando ha sottopesato Falabella Securities a neutrale il 17 marzo, citando la leva finanziaria.

“Il nostro scenario di base presuppone che Falabella manterrà il suo status (investment grade).“Ci aspettiamo che la società esplori ulteriori soluzioni per ridurre il proprio debito se i numeri operativi sono inferiori”, ha scritto in una nota l’analista Josefina Valdivia.

