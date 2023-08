Gli scrittori di Hollywood hanno trasformato lo sciopero in 100 giorni

Lo scrittore di sitcom televisive a tarda notte Greg Ewinsky, 38 anni, era solo un aspirante scrittore quando gli scrittori di Hollywood organizzarono il loro storico sciopero nel 2007-2008.

Mercoledì, mentre Iwinski organizzava comizi, lo sciopero in corso aveva raggiunto i 100 giorni, che era all’incirca la stessa durata dello sciopero precedente, ed era ben consapevole del momento storico coinvolto.

“Ieri ho ricevuto un assegno di royalty per un programma a cui ho lavorato”, ha detto, “perché la gente ha scioperato nel 1960, prima ancora che io nascessi”. “E sapere che possiamo farlo per le persone che vivranno tra 60 anni è incredibilmente motivante”.

E sì, Iwinski, che ha scritto per “The Late Show with Stephen Colbert”, “Last Week Tonight with John Oliver” e altri spettacoli, ha detto che 100 giorni sono tanti, ma è disposto a colpire tutto il tempo necessario.

“Oggi è il centesimo giorno del nostro sciopero e siamo in sciopero per lo stesso motivo per cui lo eravamo il primo giorno, che è un contratto equo”, ha detto. “Abbiamo le stesse due pagine di proposte e gli studi non hanno ancora risposto a quelle proposte… Quindi immagino che fino a quando non accadrà, resteremo qui.”

L’evento di mercoledì arriva mentre l’industria cinematografica e televisiva statunitense rimane paralizzata dagli scioperi di attori e sceneggiatori. Non c’è una fine prevedibile: una sessione di contrattazione della scorsa settimana che ha coinvolto studi di successo di Hollywood, servizi di streaming e sceneggiatori si è conclusa con pochi progressi. Le reti sono a un mese dall’inizio di una nuova stagione autunnale e le emittenti hanno già fatto piani di emergenza per spettacoli che escludono le loro serie sceneggiate più popolari.

Gli attori di Hollywood hanno iniziato il loro sciopero il 14 luglio, risultando nel primo sciopero combinato del settore dagli anni ’60. Le questioni davanti ai sindacati includono l’uso dell’intelligenza artificiale e le entrate legate ai servizi di streaming.

La Writers Guild of America ha tenuto parate speciali per celebrare il centenario sia a New York che a Los Angeles. Fuori dagli uffici di Netflix a Broadway a Manhattan, la scena era ottimista. Un flusso costante di manifestanti, sceneggiatori e i loro alleati del cast della Screen Actors Guild of American Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), hanno ballato, suonato la batteria e applaudito mentre marciavano per l’isolato cittadino.

Come è normale con gli scrittori, i segnali erano piuttosto creativi: “Questa Barbie è in sciopero!!!” “,” L’unica scrittura libera degna di questo tag è “,” Gli scrittori rendono felici (e tristi) le donne. “Persone”, e semplicità: “Niente stipendi, niente pagine”.

Nicole Conlan, una famosa scrittrice di commedie su The Daily Show, ha affermato che sebbene sia in sciopero dal 2 maggio, è stata così impegnata a organizzare proteste che “Mi sono svegliata oggi, il centesimo giorno, e sembra che sia iniziata. “

Conlan, 33 anni, ha dichiarato: “Non vogliamo abbandonare l’attività, ma il morale è molto alto perché abbiamo ancora tutto questo supporto dopo 100 giorni. Rispetto agli scioperi precedenti, sembra davvero che le persone capiscano cosa stiamo facendo e ci supportano ancora.

“Le cose per cui stiamo combattendo non si applicano solo all’industria, ma all’intera economia”, ha detto Conlan. “In tutti i settori, le persone possono vedere Wall Street e il settore tecnologico trovare modi per trasformare le carriere in lavori temporanei, quindi anche se facciamo lavori molto strani, scrivendo, è facile per le persone vedere i nostri lavori diventare lavori temporanei e vedere come questo si applica al tuo lavoro come infermiera o assistente di volo o operaio edile.

Vicki Winters, una cabarettista alle proteste insieme agli scrittori, ha suonato la batteria mentre i suoi colleghi marciavano. “L’avidità aziendale deve scomparire”, ha detto Winters, 66 anni. “Si approfittano dei lavoratori della Screen Actors Guild e della Writers Guild, e quasi tutti i lavoratori sono in fondo… Mentre miliardari e milionari scelgono un numero che tirano fuori dall’aria, come ‘Mi pagherò $ 11 milioni’, nel frattempo il tizio di sotto guadagnerà 7,25 dollari l’ora.” “.