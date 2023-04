Gli spagnoli viaggiano nelle vicinanze: Francia, Italia e Portogallo rappresentano il 30% della spesa turistica

Gli aeroporti di Barcellona e Málaga, Calle Serrano o Barajas sono vetrine di molti marchi per i viaggiatori di tutto il mondo. Ma dove dovresti aprire per attirare i turisti spagnoli? Con l’abolizione delle restrizioni, i residenti spagnoli torneranno a viaggiare fuori dai propri confini nel 2022, ma resteranno vicino a casa: Francia, Italia e Portogallo hanno rappresentato il 30% della spesa turistica all’estero lo scorso anno.

La Francia è in testa con una spesa totale di 2.793 milioni di euro da parte dei residenti spagnoli lo scorso anno, pari al 18,6% del totale.L’Istituto nazionale di statistica (INE) ha pubblicato statistiche di prova sulla spesa turistica sostenuta dai residenti in Spagna durante i loro viaggi ed escursioni all’estero.

Andorra ha una spesa giornaliera media non europea

Al secondo posto l’Italia con una spesa complessiva di 1.685 milioni di euro nel 2022.E il Portogallo detiene il bronzo con 1.608 milioni di euro. I restanti seggi sono al di sotto della soglia del miliardo di spesa complessiva.

Il primo Paese non europeo in classifica sono gli Stati Uniti, con una spesa complessiva di 961 milioni, seguiti dal Messico, con 255,7 milioni, e dal Marocco con 206 milioni. Complessivamente, il continente europeo rappresenta quasi l’80% dell’offerta totale, con il Nord America al secondo posto.

Il grafico cambia sensibilmente quando si analizza la spesa media giornaliera. Lì, i paesi più lontani in testa alla classifica, Le Maldive primeggiano con una spesa media di 329 euro al giorno. Australia, 302 euro, e Indonesia, 280 euroCompleta la tabella, anche se nulla è rilevante in generale.

Il Regno Unito e gli Stati Uniti sono al quarto e quinto posto per spesa totale

Solo un paese europeo ha fatto la lista delle migliori destinazioni in base alla spesa media giornaliera: Ad Andorra gli spagnoli spendono in media 249 euro al giorno. Considerando complessivamente i paesi più rilevanti, le spese medie più elevate sono effettuate da Emirati Arabi Uniti (274 euro), Thailandia (273 euro) e Principato.

Questa statistica test utilizza diverse fonti di informazione e costituisce la base dell’Indagine sul turismo residente (ETR), da cui derivano le spese, i pernottamenti e le escursioni all’estero. Queste informazioni includono informazioni generate da dispositivi mobili da POS (Point of Sale Terminal), transazioni bancarie effettuate all’estero prelevando denaro presso gli sportelli automatici utilizzando carte emesse in Spagna e statistiche di test. Misurare il turismo in uscita dal punto di vista dei telefoni cellulari.