Gli spazi abitativi e di lavoro saranno oggi al centro delle imprese edili | aziende | Azione

1

1. Il cambiamento principale è stato quello di potenziare i canali virtuali del servizio clienti. In Amarilo abbiamo lanciato la strategia “Home from Home”, un programma che migliora le esperienze dei clienti attraverso strumenti digitali. Per quanto riguarda i cambiamenti transitori, uno di questi era la rigorosa attuazione di rigidi protocolli di biosicurezza.

2. Il settore delle costruzioni è stato tra i primi a riprendere l’attività nel periodo più difficile dell’epidemia per essere uno dei pionieri del rilancio economico. È nostro dovere fornire alloggi di lusso e dignitosi a tutti i colombiani, continuare a lavorare per ridurre il deficit abitativo del paese e realizzare i sogni di migliaia di colombiani di acquistare le proprie case.

3. Una delle sfide previste e che continuerà è la fusione dei tre spazi della città in uno (casa, ufficio e spazio per l’interazione sociale e il tempo libero). Lì Amarillo ribadisce il suo impegno per le “città nelle città”, che cerca di fornire uno spazio in cui i suoi residenti possano accedere a tutti i tipi di servizi.