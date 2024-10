Gli spazi saranno identificati con colori e saranno elogiati i grandi scrittori e poeti cordobani.

Ognuno di essi è impegnato nella diversità culturale e nella costruzione di ponti tra la letteratura, la lettura e le persone.

Non mancheranno presentazioni di libri e autori, corsi letterari, letture per bambini e un nuovo spazio esclusivo per la musica con la partecipazione di giovani artisti, bande, orchestre e orchestre della città.

La Fiera del Libro di Córdoba, che si svolgerà dall’8 al 20 ottobre, propone diversi spazi definiti da colori e nomi, in onore del prestigioso livello dei nostri scrittori e poeti cordobesi che sono riusciti a penetrare nelle fibre sensibili dei loro lettori e nuovi che verranno a scoprirli.

Il colore arancione definirà lo spazio del grande Daniele Salzano: scrittore, giornalista, compositore e poeta che con la sua penna brillante come nessun altro descrisse e fermò nel tempo l’identità di Cordoba.

Sarà un’area di programmazione in cui il focus sarà su presentazioni di libri e autori, conferenze, interventi, mostre, concerti e spettacoli.

Il colore blu identificherà Graciela Pialt Spez, la famosa scrittrice, ricercatrice e insegnante di Cordoba, un’autorità nella promozione culturale e i cui titoli lasciano un segno importante nella vita dell’autrice.

In questo spazio verrà presentata un’ampia gamma di proposte di editori e biblioteche della provincia di Córdoba e di altre parti del paese, oltre alle attività selezionate tramite bando aperto. Ci saranno presentazioni, talk e workshop con gli artisti.

Il colore rosso sarà lo spazio del poeta Vicente Loy. Chi conobbe la sua poesia rimase affascinato dalla provocazione e dalla correttezza con cui viveva e da quella sfacciata sensibilità nel contemplare la vita e la morte.

Qui si svilupperanno percorsi letterari che cercheranno di far luce sui generi, sulla poesia, sulla realtà e sulle intersezioni tra letteratura e altre arti. In questo senso, il pubblico potrà godere di diverse attività su questi temi nell’ambito di quattro sessioni: Subway: Comic Book Space; Looks: romanzi e racconti; La poesia sta arrivando, storie croniche: giornalisti e viaggiatori; Come vengono scritti i film di Cordoba: serie di film e letteratura.

Un altro colore sarà il viola, sotto il nome di Cristina Bajo: è associato alla regalità, e rappresenta saggezza, fantasia, creatività, mistero e magia.

Da questo luogo si concentrano le presentazioni di libri, autori e conferenze. Inoltre, il programma prevede una serie di conferenze e dibattiti che ruoteranno intorno alla letteratura, alla cucina e all’identità a cura di UTUCO, un’associazione che riunisce produttori e chef cordobesi che cercano di preservare le tradizioni gastronomiche della città con l’obiettivo di affermarle nel Paese. E il mondo.

Lo spazio Malicha sarà delineato in viola e avrà lo slogan “Trasformare letture, 30 anni di Malicha”. La storica sala di lettura per bambini e ragazzi è stata spostata in questa occasione nel Superblocco Intendencia per diventare uno spazio di letteratura e divertimento per bambini e famiglie all’interno della Fiera del Libro di Córdoba.

Inoltre conterrà una selezione di libri della sala tradizionale del Cabildo. I partecipanti potranno condividere racconti, giochi letterari, contributi artistici e altre proposte creative e interattive.

La Biblio Te Cuenta si unisce al circolo della programmazione.

Uno spazio che collega le competenze, le attività e la produzione di circa 20 biblioteche popolari di quartiere ai programmi espositivi. È programmato su invito aperto e pubblico a partire dal 2021.

Con un focus sul decentramento, la sua agenda affronta le relazioni comunitarie e regionali, con proposte nelle sedi distrettuali e nel Superblocco del Municipio.

Uno spazio per dare visibilità ai musicisti locali

Il Teatro Nori, con il suo colore turchese che rappresenta il potere, si terrà nella piazza del Palazzo 6 de Julio, di fronte al Paseo dei Sopremonte.

Fiera del Libro 2024 propone uno spazio per la musica con la partecipazione di giovani artisti, gruppi musicali, orchestre e orchestre della città. In questo modo la poesia, la musica, le parole e il suono diventano forme di espressione per le nuove generazioni.

Per 10 giorni, la Piazza del Palazzo 6 de Julio vibrerà con un’ampia gamma di generi musicali: dal rock all’hip-hop, dal tango al jazz.

Inoltre, si terranno tavole rotonde sui temi legati al Quartetto guidato da Gustavo Blasquez. Di questo spazio faranno parte anche le bande musicali comunali: la Banda Sinfonica Comunale, il Coro Giovanile Comunale e la Banda Giovanile.

Il programma prevede la partecipazione della Big Band La Colmena e della Big Band Collegium, gruppi formatisi dalle più importanti scuole di musica della città e composti da giovani musicisti.

La piccola jazz band proporrà uno spettacolo che unisce jazz e letteratura. Spicca la partecipazione di Maria Ezquiaga di Buenos Aires con uno spazio dedicato alla poesia e alla musica. Il gruppo Jeta brava ci propone anche jam urban con trap, hip-hop e poesia.