Gli stati della corsia di mare identificano nuovi modi di lavorare

Mina spiega che i rappresentanti di questi paesi questa settimana hanno dato seguito agli accordi presi dall’organizzazione CMAR e all’attuazione di un piano d’azione che definisce le procedure da seguire nei prossimi mesi per proteggere e preservare il corridoio.

Il presidente di Minae, Franz Tattenbach, ha osservato che l’incontro ha consentito una sessione di lavoro con il Comitato dei ministri regionale, al fine di informare i ministri dei quattro paesi sulle misure in corso di elaborazione nella CMAR.

Ha spiegato che quanto sopra mira ad attuare il Piano d’azione e l’impegno preso sulla Riserva della Biosfera Transfrontaliera dopo la firma della Dichiarazione presidenziale di Glasgow.

Ha detto che l’agenda includeva la presentazione di un’iniziativa chiamata PFP, Enduring Earth, un progetto che lavora insieme alle nazioni per accelerare e amplificare le loro strategie di conservazione per un futuro più sostenibile e prospero per le persone e il pianeta.

Ha notato che il suo obiettivo principale è il modello Performance Project Financing (PFP), una guida innovativa che cerca di finanziare completamente i progetti di conservazione e garantire un impatto duraturo e scalabile.

Il porto ha indicato di aver tenuto anche un seminario per preparare i termini di riferimento per il coordinatore del progetto della riserva transfrontaliera della biosfera per il progetto di potenziamento CMAR.

Allo stesso modo, ha continuato a sostenere la preparazione del dossier che porterà i quattro Paesi a candidarsi congiuntamente davanti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura per la Riserva della Biosfera CMAR, con un’estensione da concordare tra i quattro governi. Sulla base delle informazioni scientifiche disponibili.

Il porto ha osservato che CMAR è un’iniziativa regionale che mira alla sana gestione della biodiversità e delle risorse marine e costiere, attraverso la gestione degli ecosistemi e attraverso la creazione di strategie congiunte di governo regionale.

Il passo è un’area centrale delle Aree Marine Protette del Mal-pelo Flora and Fauna Sanctuary e del Parco Naturale Nazionale di Gorgona (Colombia), del Parco Nazionale di Coiba (Panama), del Parco Nazionale e della Riserva Marina delle Galapagos (Ecuador) e dell’Isola del Cocco (Costa Rica).

