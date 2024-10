Gli Stati Uniti aprono la registrazione per la lotteria Visa 2026 Chi può presentare domanda e come farlo?

Il Diversity Visa Program, noto come “Visa Lottery”, attraverso il quale il governo degli Stati Uniti offre l’immigrazione con residenza permanente a circa 55.000 stranieri ogni anno, è stato inaugurato mercoledì 2 ottobre, con un periodo di registrazione che durerà fino al 5 novembre.

Una novità di quest’anno è l’esclusione di Cuba dall’elenco dei paesi i cui cittadini possono presentare domanda, a causa della forte immigrazione di questi cittadini. Sono stati esclusi anche Messico, Venezuela, Haiti, Colombia e altri paesi.

Il Dipartimento di Stato ha spiegato che le eccezioni sono dovute al fatto che più di 50.000 persone nate in questi paesi sono immigrate negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni.

In cosa consiste?

Si tratta di un programma annuale gestito dal Dipartimento di Stato e dai Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) che consente ai cittadini stranieri di partecipare a una lotteria che seleziona casualmente i partecipanti per immigrare legalmente negli Stati Uniti.

Il vincitore e i suoi parenti stretti potranno ottenere la residenza permanente e dopo cinque anni potranno richiedere la cittadinanza statunitense.

Perché il programma 2026?

Anche se la lotteria si svolgerà fino a maggio 2025, dopo che l’attuale periodo di registrazione terminerà il 5 novembre, i vincitori potranno trasferirsi negli Stati Uniti fino al 2026, una volta completate le fasi del colloquio consolare e mostrati i documenti aggiuntivi richiesti dall’immigrazione. autorità. Al governo degli Stati Uniti.

Quali paesi dell’America Latina sono esclusi e quali possono partecipare?

Tra i paesi dell’America Latina che non possono partecipare alla lotteria ci sono: Cuba, Messico, El Salvador, Honduras, Haiti, Repubblica Dominicana, Brasile, Colombia e Venezuela.

Il resto dei paesi della regione non sono stati esclusi, quindi i loro cittadini possono presentare domanda se soddisfano i requisiti di ammissibilità.

Quali sono i requisiti principali?

Per poter partecipare al Concorso a premi, il richiedente deve aver completato la scuola superiore o l’istruzione superiore, avere almeno due anni di esperienza in un’occupazione idonea e non avere precedenti penali. Non è necessario parlare inglese.

Come registrarsi per partecipare all’estrazione?

Il richiedente deve completare gratuitamente la procedura di registrazione tramite il sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri al programma inserendo il link dvprogram.state.gov Compila il modulo DS-5501, seguendo le istruzioni e i passaggi per completare il processo.

Cosa succede dopo la qualificazione alla lotteria?

Dopo l’estrazione del 3 maggio, le autorità statunitensi non contatteranno in alcun modo gli aventi diritto. È responsabilità del Partecipante verificare se è idoneo accedendo al sito web su cui si è registrato e utilizzando il numero di conferma dello stato fornito al momento del completamento dell’estrazione.

Se sei idoneo, devi completare altri passaggi aggiuntivi come la compilazione del modulo Modulo DS-260 E partecipa a un appuntamento presso l’ambasciata degli Stati Uniti nel paese in cui hai partecipato per un colloquio con gli agenti consolari che valuteranno l’idoneità del candidato a ottenere un visto per trasferirsi negli Stati Uniti prima di settembre 2026.

Quanta solvibilità finanziaria dovrebbero avere i richiedenti?

I partecipanti devono dimostrare di possedere le risorse o le capacità imprenditoriali in modo da non aver bisogno dell’assistenza governativa per sostenerli, e questo può essere fatto mostrando il proprio reddito, patrimonio o investimenti, nonché la prova di proprietà di qualsiasi proprietà.

Se non puoi fornire questa prova, le autorità statunitensi ti consentono di presentare una lettera di sostegno da parte di un parente residente negli Stati Uniti che ha status legale e accetta di sostenerti finanziariamente se necessario. Questo passaggio viene completato completando Modulo I-134.

Cosa consigliano gli esperti per seguire il processo e non cadere vittima di truffe?

L’unica modalità per presentare domanda è attraverso il sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri; Assicurati di seguire le istruzioni dettagliate dettagliate nella chiamata ufficiale e gratuita.

Compila il modulo tu stesso o con qualcuno di cui ti fidi per assicurarti che le informazioni fornite utilizzando il tuo indirizzo email siano corrette. Non dimenticare di rispondere attentamente a ciascuna domanda.

Non dimenticare di salvare la pagina della domanda e il numero di conferma della registrazione, che sarà necessario per verificare successivamente l’esito dell’estrazione.

