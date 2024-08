Gli Stati Uniti chiariscono i dubbi sulla libertà condizionale e sul programma di ricongiungimento familiare dei cubani

Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) ha dichiarato giovedì a Martí Noticias che la sospensione temporanea delle autorizzazioni di viaggio per il Programma di Parole Umanitarie non influisce sulle libertà condizionali per il ricongiungimento familiare.

Un portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna ha osservato che “la pausa temporanea nel rilascio delle Autorizzazioni Avanzate di Viaggio (ATA) ai nuovi destinatari del Programma di Parole Umanitarie per cubani, venezuelani, nicaraguensi e haitiani non ha alcun impatto sulle libertà condizionali per il ricongiungimento familiare”.

“I beneficiari che hanno già ottenuto le autorizzazioni di viaggio avanzate (ATA) dovrebbero controllare gli aggiornamenti del proprio account myUSCIS prima di organizzare il viaggio e prima di viaggiare. Tutte le persone con un ATA valido possono viaggiare”, ha osservato.

Decine di destinatari del Programma di Parole per il Ricongiungimento Familiare Cubano hanno contattato Martí Noticias per segnalare problemi con le loro richieste che utilizzano un sistema simile a quello del Programma di Parole Umanitarie per Cubani, Venezuelani, Nicaraguensi e Haitiani (CHNV).

Per ottenere il ricongiungimento familiare, i beneficiari devono compilare il questionario I134A, che è molto simile al questionario utilizzato dai beneficiari CHNV.

Il CHNV è stato temporaneamente sospeso dopo che un’indagine interna del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha rivelato frodi diffuse da parte degli sponsor. Più di 100.000 cubani sono arrivati ​​negli Stati Uniti in libertà condizionale per motivi umanitari.

La conferenza stampa sul futuro del programma, prevista per venerdì, è stata rinviata alla prossima settimana.

Da parte sua, il programma cubano di ricongiungimento familiare condizionato, Fondata nel 2007 È stato aggiornato l’anno scorso e consente ad alcuni cittadini statunitensi aventi diritto e residenti legali permanenti di richiedere un permesso di ingresso per i loro familiari a Cuba.

“Se viene concessa la libertà condizionale, questi membri della famiglia possono venire negli Stati Uniti senza dover attendere le date di priorità del visto di immigrazione. Una volta negli Stati Uniti, i beneficiari del CFRP possono richiedere l’autorizzazione al lavoro in attesa di richiedere la residenza legale”, spiega Immigrazione e controlli doganali negli Stati Uniti.

Molti beneficiari si sono lamentati nelle ultime settimane di errori e problemi nel portare a termine il processo da Cuba.

“Sono settimane che provo e ricevo un messaggio di errore Quando richiedo un permesso di viaggio riceviamo un’indicazione automatica che il record non può essere trovato. Molti di noi si trovano nella stessa situazione, Yesenia Benitez dei beneficiari di questo processo migratorio, ha detto a Martí Noticias: “Abbiamo scritto alla US Customs and Border Protection, abbiamo chiamato, ma non abbiamo ricevuto risposta”.

Lezniorka Gonzalez, un’altra delle ricorrenti, ha detto che temeva che la frode scoperta nel programma di libertà condizionale potesse avere un impatto sul programma di ricongiungimento familiare cubano.

“Molti di noi aspettano da anni di riunirsi alle nostre famiglie. La verità è che l’iceberg è caduto su di noi quando abbiamo sentito la notizia del congelamento della libertà condizionale. Speriamo che capiscano che abbiamo fatto tutto bene e abbiamo aspettato.”

Gonzalez spera di ricongiungersi con sua madre, una dottoressa cubana fuggita dalle missioni del regime in Venezuela nel 2005 e da allora residente in Florida.

“Non vedo mia madre da così tanto tempo che qualsiasi cosa mi renderebbe nervoso, spero che tutto si risolva rapidamente.”