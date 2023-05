Gli Stati Uniti creano nuove opzioni di immigrazione per il ricongiungimento familiare

Il governo degli Stati Uniti sta progettando un innovativo programma di immigrazione per le famiglie di persone a cui è stato concesso il visto per ottenere il patrocinio. Questa misura faciliterà il permesso di viaggiare e la concessione della libertà condizionale. Il consigliere presidenziale Katie Tobin ha annunciato che i paesi sostenuti dalla proposta sono Colombia, Honduras, El Salvador e Guatemala. La signora Tobin, che è anche direttore per gli affari transnazionali presso il Consiglio di sicurezza nazionale, ha affermato che l’iniziativa sarà estesa a Cuba e Haiti.

Il significato della nuova regola sta nel fatto che gli stranieri non aspetteranno anni per trasferirsi nel paese settentrionale. Gli immigrati che hanno richiesto il visto e non hanno avuto difficoltà con la revisione da parte delle autorità, i loro parenti potranno recarsi immediatamente in Nord America.

centri per immigrati

Con questa politica, il presidente Joe Biden vuole ridurre l’immigrazione di massa e clandestina di latinoamericani al Nord. Inoltre, si prevede di istituire strutture in Guatemala e Colombia per le procedure relative agli immigrati.

Questa notizia è stata fornita la scorsa settimana dal Segretario di Stato, Anthony Blinken, e dal Segretario per la sicurezza interna, Alejandro Mayorkas. Hanno anche contribuito affinché i centri per immigrati fornissero alternative di reddito ad altri luoghi come il Canada e la Spagna.

I rifugiati o gli immigrati che hanno chiesto asilo potranno ricongiungersi con i loro parenti e molti di loro saranno selezionati per entrare nel territorio nordamericano. Nelle prossime settimane, il Department of Homeland Security (DHS) annuncerà caratteristiche strategiche dettagliate, in modo che le parti interessate siano informate.

Giovedì prossimo, 11 maggio, scadrà il titolo 42, una legge introdotta nel 2020 per contrastare la diffusione del coronavirus. Per questo il presidente Biden sta valutando varie opzioni per ridurre l’agglomerato di migranti al confine con il Messico. Le attuali decisioni di gestione offrono opportunità agli individui stranieri che cercano la loro prosperità.