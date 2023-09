Gli Stati Uniti esonereranno i richiedenti del modulo I-539 dal pagamento dei servizi biometrici

recentemente lancio I servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) hanno confermato che la tariffa per i servizi biometrici di $ 85,00 verrà eliminata.

In sostanza, ciò si applicherà nel caso del modulo I-539. Presentando la richiesta, un richiedente cerca di estendere il proprio status di immigrato mentre il suo caso di residenza permanente è pendente.

L’USCIS spiega che coloro che desiderano presentare il modulo I-539 prima del 1° ottobre devono fissare e presentarsi ad un appuntamento. Il luogo sarà l’Application Support Center (ASC) dove gli esperti saranno responsabili della registrazione dei servizi biometrici del richiedente.

Dopo tale primo giorno di ottobre i candidati non verranno più convocati per tale procedura. Ciò accadrà solo se l’USCIS stabilisce che è necessario ottenere dati biometrici specifici dall’immigrato. In tal caso il richiedente riceverà un avviso di comparizione.

Costo combinato

Se un richiedente invia erroneamente la tariffa per i servizi biometrici separatamente dal modulo, l’USCIS rimborserà la tariffa biometrica e accetterà la petizione. Gli esperti spiegano cosa accadrebbe se il costo delle tariffe biometriche e delle tariffe per i moduli venissero combinati in un unico pagamento. In questo caso, l’invio verrà considerato non valido e il modulo I-539 verrà rifiutato.

L’USCIS riscuoterà un solo pagamento se una carta di credito è autorizzata, che include la tariffa per i servizi biometrici e la tassa per la domanda. I requisiti relativi ai dati biometrici saranno sospesi a partire dal 30 settembre 2023. In questo caso, i partecipanti saranno coloro che richiedono un’estensione del soggiorno o un cambiamento di status a non immigrante H-4, L- o E.

L’USCIS ricorda a tutti i richiedenti che i dati biometrici sono altamente sicuri. Sono più difficili da falsificare o rubare rispetto alle password o alle carte d’identità tradizionali. Allo stesso tempo, vengono utilizzati in diverse applicazioni, come l’identificazione delle persone negli aeroporti, la sicurezza mobile, tra gli altri aspetti.