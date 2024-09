governo Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a tre entità e due individui legati alla rete di notizie La Russia oggi (t t). Il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che i media statali “partecipano alle operazioni segrete di Mosca che vanno dall’indebolimento delle elezioni al contributo di risorse alle forze russe in Ucraina”. CNN.

Amministrazione Biden Sono state imposte sanzioni all’agenzia televisiva Rossiya Segodnya con sede a Mosca e a TV Novosti, di cui fa parte l’emittente televisiva. La Russia oggi, Affermano che queste istituzioni stanno cercando di fomentare disordini in Moldavia e di compromettere le prossime elezioni nel paese, uno schema che Mosca ha già ripetuto in altri paesi.

“RT e il suo staff, inclusa la caporedattrice Margarita Simonyan, si sono coordinati direttamente con il Cremlino per supportare Gli sforzi del governo russo per influenzare le elezioni in Moldavia nell’ottobre 2024“Lo affermano le autorità statunitensi, che hanno anche impedito l’imposizione di restrizioni sui visti al gruppo mediatico a cui appartiene. R.TRussia Segodnya e altre filiali dell’azienda.

Contro questo ha messo in guardia anche il Ministero degli Affari Esteri La Russia “sta partecipando ad operazioni volte a destabilizzare il governo argentino e ad aumentare le tensioni tra questo Paese e i suoi vicini”. Washington ha chiarito che il governo di Vladimir Putin avrebbe compiuto questi atti “malvagi” attraverso i media russi.R.TE le sue filiali e la loro strategia segreta.”

Sebbene Washington ha già imposto sanzioni a RT in passato, sostenendo che diffonde propaganda e disinformazione del Cremlino, e le nuove accuse suggeriscono che il suo ruolo va oltre l’influenza sulle operazioni. Invece, Blinken ha detto:“La Federazione Russa è una parte cruciale della macchina da guerra russa e dei suoi tentativi di indebolire i suoi oppositori democratici”.

“RT vuole che le sue nuove capacità di intelligence segrete, come i suoi sforzi di propaganda e disinformazione a lungo termine, rimangano nascoste”.. L’antidoto più potente che abbiamo contro le bugie della Russia è la verità. “Fa luce su ciò che il Cremlino sta cercando di fare sotto la copertura dell’oscurità”, ha detto Blinken.

Il ministro degli Esteri ha inoltre affermato che “il governo russo si è integrato… R.T Un’entità che si diverte Capacità operative informatiche associate ai servizi di intelligence russi”.

Si tratta della seconda serie di divieti nei confronti dei media russi in meno di dieci giorniDopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la scorsa settimana misure restrittive nei confronti di tali entità, inoltre, Sputnik E Estasiato. Molti degli stessi professionisti e aziende sanzionati hanno proprietà e interessi bloccati nel territorio nordamericano e nessuna organizzazione finanziaria può effettuare transazioni con loro.

recentemente, Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha denunciato due dipendenti di RT Per riciclare denaro Assumendo una società di creazione di contenuti avevano intenzione di utilizzarli per pubblicare video sui social media per interferire nel processo elettorale.

Il procuratore generale Merrick Garland ha affermato che le misure mirano a raggiungere questo obiettivo Fermare l’uso da parte della Russia dei media statali per spingere inavvertitamente i cittadini americani a spargere la voce Propaganda e disinformazione.

“Faremo tutto il possibile nella nostra lotta per affrontare e prevenire i tentativi da parte di Russia e Iran, così come della Cina o di qualsiasi altro agente straniero maligno, di interferire nelle nostre elezioni e minare la nostra democrazia”, ha affermato Garland.

Per le autorità russe le sanzioni rappresentano un attacco alla libertà di espressione, alla professione giornalistica e alla dignità umana. In questo senso lo affermano fonti della Farnesina La Russia imporrà misure simili contro i media americani.

Riguardo a queste sanzioni, il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha fatto ricorso ai doppi standard abituali del regime per confermare, in Il tuo contoQuale “Non puoi censurare la verità.”quando il governo cubano, come quello russo, utilizza i media statali per diffondere propaganda e disinformazione ed esercita uno stretto veto sul giornalismo indipendente.