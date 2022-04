Gli Stati Uniti non inviteranno Cuba, Nicaragua e Venezuela a un vertice

È improbabile che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden inviti i leader di Venezuela, Nicaragua e Cuba al prossimo Vertice delle Americhe, ha detto mercoledì un alto funzionario del Dipartimento di Stato, schivando domande sul ruolo finale dell’opposizione venezuelana. leader nella riunione.

Il vertice, che si terrà a Los Angeles all’inizio di giugno, si concentrerà sulla promozione della democrazia e dei diritti umani nell’emisfero occidentale, ma affronterà anche la migrazione irregolare, il cambiamento climatico e gli sforzi per garantire una crescita equa in tutto il mondo. della pandemia di COVID-19, ha detto ai giornalisti il ​​vicesegretario di Stato Brian Nichols.

Il massimo diplomatico statunitense nell’emisfero occidentale ha affermato che gli inviti non erano ancora stati inviati, ma ha osato che né il presidente venezuelano Nicolas Maduro, né Daniel Ortega del Nicaragua né il presidente cubano Miguel Diaz-Canel avrebbero partecipato all’evento e che la maggior parte dei paesi della regione considera loro antidemocratici.

“È improbabile che siano lì”, ha detto a diversi giornalisti.

Quando è stato sollecitato, Nichols ha rifiutato di dire se il leader dell’opposizione venezuelana Juan Guaido, riconosciuto dagli Stati Uniti come il leader legittimo del Venezuela nel 2019, sarebbe stato invitato, dicendo solo che una decisione sarebbe stata presa “presto”.

“La Casa Bianca deciderà chi è invitato”, ha detto Nichols.

La trama sul ruolo di Guaido arriva quando l’amministrazione Biden ha preso misure provvisorie per impegnarsi nuovamente con quello che Nichols chiamava il “sistema” di Maduro. A marzo, tre alti funzionari statunitensi, tra cui Juan Gonzalez del Consiglio di sicurezza nazionale, si sono recati segretamente a Caracas per incontrare Maduro.

La visita è stata provocata in parte dalle preoccupazioni per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, che ha rinnovato l’interesse per il Venezuela, un alleato russo con le maggiori riserve di petrolio del mondo.

Maduro ha risposto rilasciando due prigionieri americani e promettendo di riprendere i negoziati con i suoi oppositori. Tuttavia, dopo le critiche di alcuni esuli e anche di alcuni democratici, questo dialogo tra Maduro e gli Stati Uniti non ha prodotto finora risultati tangibili.

Nichols ha detto che gli Stati Uniti rimangono impegnati a riportare Maduro al tavolo dei negoziati con i suoi avversari, ma non ha commentato quando gli è stato chiesto se l’invito di Guaido avrebbe portato o ostacolato quell’obiettivo.

“La situazione democratica in Venezuela è una questione di cui parleremo chiaramente e che affronteremo al vertice, ma vi chiedo di essere pazienti mentre aspettiamo che la Casa Bianca prenda una decisione su come affrontare questo invito”, ha disse.

La decisione di escludere il governo cubano sembra offuscare le speranze di qualsiasi tipo di riconciliazione dopo quattro anni di crescenti tensioni con l’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il presidente Barack Obama ha invitato Raul Castro al vertice nel 2015 come parte di uno sforzo sostenuto per migliorare le relazioni tra i due nemici della Guerra Fredda, e il ministro degli Esteri cubano ha partecipato all’ultimo vertice, in Perù, nel 2018, a cui Trump non ha partecipato.

L’amministrazione Biden ha adottato una linea dura simile contro Ortega in Nicaragua. Nichols ha descritto la rielezione di Ortega lo scorso anno per un quarto mandato come una “farsa” dopo che molti dei rivali di Ortega sono stati incarcerati.

Gli Stati Uniti ospiteranno il Vertice delle Americhe per la prima volta dal 1994, quando il presidente Bill Clinton ospitò i leader regionali a Miami per spingere per un accordo di libero scambio che si estendesse dall’Alaska alla Terra del Fuoco.

Tuttavia, con questo nobile obiettivo da tempo abbandonato sulla scia dell’ascesa della politica di sinistra e/o antiamericana in varie parti dell’America Latina, molti esperti hanno messo in dubbio la necessità di un costoso incontro di oltre 30 capi di stato che spingono i propri ordine del giorno. Con Washington, ma collaborano poco tra loro.

Negli ultimi anni, la regione ha diversificato le sue relazioni commerciali e diplomatiche e gli Stati Uniti sono rimasti in gran parte in disparte mentre Russia, Cina, Iran e altre potenze straniere ostili agli Stati Uniti hanno acquisito influenza.

Nichols mercoledì ha elogiato la regione per essersi ampiamente unita agli Stati Uniti nel condannare l’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, il funzionario ha affermato che le massicce interruzioni delle catene di approvvigionamento causate dal conflitto hanno sollevato preoccupazioni nella regione.

“Come gestiamo questo per assicurarci che le persone nel nostro emisfero possano acquistare il cibo di cui hanno bisogno per mettere in tavola ogni sera?” ha chiesto Nichols. Queste sono questioni critiche ed è per questo che i nostri leader si stanno unendo”.