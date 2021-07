Gli Stati Uniti puniranno i responsabili della brutale repressione delle proteste a Cuba

La polizia di Pleinkloths deruba il manifestante dell’opposizione all’Avana (AP)

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì che avrebbe imposto sanzioni contro gli oppositori della dittatura “responsabili della brutale repressione” del regime cubano, mentre rivedeva le misure da adottare per sostenere la popolazione dell’isola.

“Ci concentreremo sull’applicazione di forti sanzioni al regime responsabile della brutale repressioneJulie Chung, segretario di Stato americano per gli affari dell’emisfero occidentale, ha dichiarato su Twitter. Come ha osservato, i membri della dittatura che ha guidato le violenze devono essere “ritenuti responsabili”, di cui cercherà un maggiore impegno da parte della comunità internazionale. “Dobbiamo condannare collettivamente la violenza e la repressione contro il popolo cubano che chiede l’indipendenza”, ha aggiunto.

L’ufficiale ha anche annunciato che stavano studiando Le rimesse “non devono cadere nelle mani degli oppressori” Invece, arrivano “direttamente nelle tasche del popolo cubano”.

Questo, a sua volta, indica che la diplomazia statunitense lo sta perseguendo Facilitare l’accesso a InternetUn servizio che è stato interrotto dalle autorità dopo aver scatenato le proteste per impedire l’unificazione della nuova opposizione. “Stiamo lavorando con il settore privato e il Congresso per identificare i modi per consentire al popolo cubano di accedere a Internet”, ha aggiunto Chung.

Il Dipartimento di Stato ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero del personale diplomatico sull’isola. “Un’ambasciata forte e ben funzionante è fondamentale per i nostri sforzi a sostegno del popolo cubano.“Le richieste per l’esportazione di forniture umanitarie o mediche saranno accelerate”, ha detto il funzionario.Incoraggiamo i nostri partner internazionali ad aumentare l’assistenza umanitaria ai cubani“, ha sottolineato.

(Reuters)

Se attuate, queste misure sarebbero i primi significativi cambiamenti politici a Cuba sotto il presidente Joe Biden, che ha espresso la sua solidarietà ai manifestanti dalle proteste dell’11 luglio nel mezzo della peggiore crisi economica sull’isola comunista da decenni.

L’ambasciata all’Avana, chiusa nel 1961 dopo la rivoluzione guidata da Fidel Castro ed entrata a far parte degli interessi nel 1977, è stata riaperta il 20 luglio 2015, quando sono riprese le relazioni tra i due Paesi. Il presidente democratico Barack Obama, di cui Biden era vicepresidente. Ma poi è stato ridotto al minimo dopo i misteriosi “attacchi sonori” contro le ambasciate del presidente Donald Trump.

Trump ha inasprito le sanzioni imposte a Cuba dagli Stati Uniti dal 1962 per forzare il cambio di regime e ha anche interrotto il corretto trasferimento di denaro sull’isola.

Biden ha sollevato la questione durante la campagna elettorale per autorizzare nuovamente le rimesse, ma la scorsa settimana ha detto che non lo farà ora perché “è probabile che il regime confischerà quei soldi o una gran parte di essi”.

Migliaia di cubani sono scesi in piazza in tutta l’isola domenica 11 in proteste senza precedenti, tra cui un morto e centinaia di prigionieri, attivisti, oppositori politici e giornalisti indipendenti.

