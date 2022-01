Gli Stati Uniti ratificano gli accordi di regionalizzazione in Italia attraverso l’APP

Ciò significa che il Paese nordamericano continuerà ad accettare importazioni di prodotti a base di carne di maiale da aree non interessate dall’APP; Lo stesso regolamento si applica in tutta l’Unione Europea.

Per analizzare la situazione Influenza suina africana (PSA) in Italia, E il suo potenziale impatto sull’industria della carne suina americana, il Swine Health Information Center (SHIC) ha iniziato a raccogliere informazioni sulla questione.

Hanno detto nel sistema Il paese nordamericano ha attualmente un accordo regionale con l’Unione Europea, Affinché possano continuare le importazioni dei prodotti derivati, provenienti da zone non colpite dalla malattia.

Tuttavia, come condizione per l’esportazione, le unità di produzione certificate devono verificare che gli animali siano stati macellati. Non provenivano o non si erano mobilitati La presenza di APP finora nelle aree censite.

Secondo i dati del Servizio di ricerca sulla sicurezza alimentare del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, le aree di controllo delle malattie sono suddivise in mappe, Unità di produzione non trovata.

Il Burma Ham può continuare ad entrare negli Stati Uniti

A SHIC Hanno insistito affinché tali strutture fossero implementate Birmania Holmes, Le aree di rischio non sono incluse nella definizione perché il processo di stagionatura riduce al minimo il potenziale di FPA nei prodotti a base di carne.

Infine, ha detto la società Ceppo di influenza suina diagnosticato in Italia, Elencato con il tipo di gene 2, ovvero lo stesso che è stato mantenuto in Europa dal 2007.

Anzi, Altri paesi dell’Asia come Cina, Giappone, Taiwan e Kuwait hanno deciso di interrompere completamente l’acquisto di questo tipo dall’Italia; Così è stato anche negli Stati Uniti, con sanzioni imposte da Brasile e Cuba.