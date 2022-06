Gli Stati Uniti senza un consenso per imporre le proprie politiche – Juventud Rebelde

Sebbene non siano autorizzati a camminare per le strade di Los Angeles il 10 giugno, il People’s Summit 2022, come ogni anno dal 2005, si terrà parallelamente al Summit delle Americhe erroneamente chiamato, lo mostrerà quel giorno.

Ciò è stato confermato da Manolo de los Santos, il coordinatore degli appuntamenti, quando gli è stato chiesto Gioventù ribelle. Ma la domanda era solo una scusa per il giornale per estendere un dialogo WhatsApp per chiedere al condirettore di PeopleForum e membro dell’Assemblea popolare internazionale la sua opinione su questo rifiuto. Ha affermato che il significato dell’evento che si terrà “in un momento cruciale”, nonché le ragioni su cui si basava dopotutto la decisione di organizzare il raduno, erano tra le altre questioni relative all’Exclusive Summit of the Americas che, in la sua opinione e l’opinione di molti, aveva già fallito.

“Abbiamo deciso – e abbiamo già detto al dipartimento di polizia e chiesto loro di informare il governo federale – che marceremo, con o senza autorizzazione, nella città di Los Angeles; non solo perché è un nostro diritto democratico, ma anche perché ci sono stati molti anni di lotta, e ciò che siamo venuti a esprimere non sono solo Reclami, ma richieste e richieste avanzate dai nostri popoli di tutto il continente contro questo vertice esclusivo”, ha affermato, riferendosi alla riunione presidenziale.

De los Santos ha fornito i dettagli del rifiuto dopo un semestre di preparazione per il Vertice del popolo e “esattamente tre mesi” dopo che gli organizzatori hanno chiesto il permesso di mobilitarsi in città.

“Abbiamo chiesto al dipartimento di polizia della città di Los Angeles ed eravamo fiduciosi che il processo democratico e legale qui negli Stati Uniti avrebbe garantito il nostro diritto alla libertà di parola.

“Aspettiamo una risposta da mesi, fino a quando la scorsa settimana, finalmente, ci hanno detto che il governo federale e l’intelligence non avevano ancora autorizzato questa marcia e, quindi, non potevano darci il permesso”.

“Lo abbiamo denunciato”, ha detto l’attivista sociale, e abbiamo ritenuto che “questo Vertice delle Americhe, che ha già un carattere che esclude paesi progressisti come Cuba, Venezuela e Nicaragua, è limitato anche ai popoli, lo stesso. Il popolo che vivono in questa città, che stanno soffrendo una crisi economica Un sociale molto forte.

“E soprattutto, dire che questo Vertice delle Americhe, che è antidemocratico per tutti i paesi delle Americhe, non è una democrazia per i popoli che vogliono esprimere le proprie opinioni e portare le proprie opinioni in primo piano”, ha sottolineato.

In risposta a una domanda sui motivi centrali di questo incontro dei popoli, de los Santos ha affermato che molto è cambiato nel nostro continente dal primo Vertice dei popoli nel 2005, a Mar del Plata.

“Da un lato stiamo assistendo a un periodo di grande crescita delle forze popolari, delle forze di sinistra. I governi di molte persone sono saliti al potere. Ma abbiamo anche assistito a un grande periodo di controrivoluzione, un periodo di colpi di stato, interventi militari e processi contro capi progressisti.

In altre parole, il governo degli Stati Uniti non ha smesso di attaccare i processi di sinistra e populisti nel nostro continente, e credo che quando raggiungeremo questo vertice dei popoli nel 2022, lo stiamo facendo in un momento in cui il governo degli Stati Uniti non si è fermato questa politica di aggressione contro l’America Latina ei Caraibi.

“Al contrario, l’ha approfondito, e lo ha fatto nonostante il presidente Joe Biden abbia parlato nella sua campagna per aprire una nuova pagina nella storia delle relazioni tra la regione e gli Stati Uniti”.

rifiuto di squalifica

Il giovane attivista sociale dominicano ha anche denunciato il tentativo dell’amministrazione Biden di dividere l’America Latina. “Decidere chi sono i latinoamericani “buoni” e quali i “cattivi”, sulla base dei sistemi politici, sociali ed economici che abbiamo deciso di attuare.

Ecco perché questo vertice arriva in un momento cruciale. È una vera battaglia di idee che si svolge a Los Angeles. E penso che ci sia già il riconoscimento, anche all’interno della stessa società americana, che Biden e il suo vertice sono stati dei fallimenti, prima ancora che iniziassero. Perché il consenso che presumevano di avere in America Latina a loro favore, non esiste.

L’attivista sociale ha anche considerato il “massiccio rifiuto, non solo da parte dei leader e di altri capi di stato, credo società e popoli dell’America Latina e dei Caraibi” di escludere Cuba, Venezuela e Nicaragua dal Vertice delle Americhe.

“Penso che questo abbia anche smantellato l’idea che gli Stati Uniti avessero un consenso nella regione e potessero continuare a far rispettare le proprie decisioni”.

Abbiamo anche assistito alla disintegrazione di alcune alleanze statunitensi nella regione. Pertanto, credo che questo Vertice delle Americhe segnerà un prima e un dopo nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l’America latina.

“Dovranno rendersi conto che non possono continuare a mantenere le stesse relazioni. Che i nostri popoli hanno l’incentivo a essere liberi, sovrani e soprattutto indipendenti, che i nostri fronti di assimilazione devono emergere e rafforzarsi. E che noi, i popoli che esistono Negli Stati Uniti, che simpatizzano molto per queste cause, vogliamo essere parte di quel processo di integrazione.

Manolo de los Santos ha sottolineato che “il vertice dei popoli sarà, per questo motivo, un riflesso di tutte le lotte che si stanno svolgendo nel nostro continente. Dalle voci di Cuba, Venezuela e Nicaragua hanno tanto voluto escludere, ma che si troverà, in ogni caso, a Los Angeles”.

I nostri stendardi da combattimento, la battaglia della sovranità e dell’indipendenza. La lotta per la riforma agraria, per un’istruzione di qualità per tutti; La lotta per un sistema sanitario, per l’eliminazione dell'”apartheid” nei vaccini (anti-COVID-19), tutto questo sarà presente al vertice dei popoli, e non solo dai membri della commissione di tutto il continente che saranno coinvolti con noi, ma anche nelle lotte e nelle politiche di mobilitazione che si verificheranno.

Riguardo al rifiuto di Washington di concedere i visti ai membri della delegazione cubana che parteciperà al Vertice del Popolo, de los Santos ha ammesso che “a dirlo onestamente, siamo rimasti molto turbati per il diniego dei visti, proprio quando sappiamo che il governo americano invita reazionari personalità”.

Hanno negato la possibilità di un dialogo con il popolo americano. Temevano che ci fosse una delegazione di degni cubani che, lontano dalla politica, lontano dall’ideologia, che avrebbe parlato delle conquiste tangibili e materiali del loro popolo, avrebbe parlato di tutto ciò che la Rivoluzione Cubana potrebbe fare in questi tempi, non solo per migliorare la qualità della vita della sua gente, ma per aiutare il resto dell’umanità.

“Siamo rimasti senza questa presenza viva, ma, in ogni caso, Cuba sarà presente al vertice dei popoli. Parteciperanno digitalmente e credo che per quanto vogliano recidere i legami tra i popoli, insistiamo sul fatto che Cuba non è il nostro nemico, Cuba è amica dell’umanità e abbiamo il diritto di accompagnarla e camminare al suo fianco in questa grande battaglia per l’umanità.

Vertice per il popolo

Più Più di 200 organizzazioni, sindacati e movimenti sociali hanno confermato la loro presenza all’incontro che si terrà a Los Angeles, USA, guidato da un percorso al vertice By and for the People, l’8, 9 e 10 giugno, “To the Face of the People Nono Vertice delle Americhe (…)”, dichiara a proposito dell’appello.