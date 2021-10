Gli Stati Uniti si impegnano a mandare Assange in prigione australiana se estradato – Prensa Latina

La promessa è contenuta nei documenti legali depositati dall’ufficio del procuratore generale degli Stati Uniti nel suo ricorso contro il rifiuto di un giudice locale del Regno Unito di estradare il giornalista australiano, che Washington intende perseguire per aver denunciato crimini di guerra commessi dalle forze armate statunitensi in Iraq e Afghanistan e altri segreti .

I pubblici ministeri statunitensi hanno anche promesso ai giudici dell’Alta Corte di Inghilterra e Galles che presiedono l’udienza di due giorni che anche Assange non sarebbe stato trattenuto in un carcere di massima sicurezza a Florence, in Colorado, e non sarebbe stato soggetto alle procedure amministrative speciali generalmente accettate che si applicano a pericolosi criminali e terroristi.

Il testo chiarisce, tuttavia, che gli Stati Uniti si riservano il diritto di far rispettare questa transazione nel caso in cui l’attivista informatico intraprenda azioni contrarie a quanto stipulato.

Proprio la paura che il fondatore di WikiLeaks finisse in carcere negli Stati Uniti è stato l’argomento che il giudice Vanessa Paraitser ha usato lo scorso gennaio per rifiutarsi di estradarlo.

Prima dell’inizio dell’udienza di mercoledì, il caporedattore di WikiLeaks Kristen Hrafnsson ha avvertito delle promesse che i pubblici ministeri statunitensi potrebbero fare per cercare di persuadere i giudici britannici a ribaltare la sentenza.

Il giornalista islandese ha detto che si assicurerebbe che Julian (Assange) fosse trattato molto bene nella prigione degli Stati Uniti se fosse stato estradato, ma chiunque si rende conto che è falso, perché ammette di poter cambiare idea.

Anche la compagna emotiva di Assange, Stella Morris, ha messo in guardia sulla salute precaria del suo compagno, che sta partecipando all’udienza video dalla prigione di Belmarsh a Londra, dove è detenuto dal suo arresto presso l’ambasciata ecuadoriana nella capitale. aprile 2019.

Sono andato a trovarlo sabato (in prigione) così magro che Morris ha detto a centinaia di persone che si erano radunate fuori dal tribunale per chiedere il rilascio del fondatore di WikiLeaks, gridando “C’è solo una soluzione, nessuna estradizione”.

Se la richiesta degli Stati Uniti avrà successo, Assange potrebbe essere condannato a un totale di 175 anni di carcere per 17 reati di violazione dell’US Espionage Act risalente al 1917.

m/nm