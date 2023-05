Gli Stati Uniti sono obbligati a prendere decisioni sul tetto del debito

I membri del Congresso degli Stati Uniti d’America hanno approvato il tetto del debito o della spesa nel 1917. Questa politica stabilisce l’importo massimo di denaro che il governo nordamericano può dovere.

Attualmente, il limite del debito è molto più alto di quanto fosse fissato un secolo fa. Attualmente, sono dovuti più di $ 31 miliardi.

A partire dal 2001, gli obblighi annuali si sono avvicinati a $ 1 miliardo. Questa situazione costringe la direzione a prendere in prestito denaro per estinguere i propri doveri.

Con i prestiti richiesti dallo Stato per risolvere le sue operazioni si alza il limite di spesa. Questo gennaio, il governo degli Stati Uniti ha raggiunto l’apice del debito.

Per questo il segretario al Tesoro Janet Yellen ha avvertito che occorre prendere decisioni importanti per non cadere in una crisi finanziaria. La signora Yellen ha aggiunto che dovrebbe essere legiferato un aumento o una sospensione dei limiti di spesa.

Con questa misura, le autorità impediranno ritardi negli accordi di pagamento. Janet Yellen ha osservato che la nazione non è mai venuta meno ai suoi impegni.

Le spese aumentano frequentemente

Il termine massimo per l’emissione di una decisione di aumento del debito è il primo giorno di giugno 2023. Gli analisti ritengono che in quel momento il bilancio dello Stato si esaurirà e si verificherà una catastrofe nell’economia nazionale.

Le azioni del Congresso per aumentare il tetto del debito si sono ripetute nel corso della storia americana. L’ultimo esempio si trova nel recente passato, precisamente nell’anno 2021 con le leggi finanziarie per fronteggiare il Covid-19.

Un’altra occasione si è verificata nel 2011 con Barack Obama. Il presidente ha dovuto aumentare la spesa, con due giorni rimasti per scaricare i soldi.