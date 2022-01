Gli storici delle ferrovie hanno raccolto $ 25.000 per lo spazio per ripristinare i treni e alla fine è diventato un museo del New Jersey.

I treni storici del passato del New Jersey stanno lentamente trovando un posto dove riportarli al loro antico splendore. Ma prima, questo posto ha bisogno di un po’ di lavoro.

Gli storici delle ferrovie hanno iniziato a raccogliere fondi per arredare un edificio a Boonton che sarà il luogo Società storica delle ferrovie unite Prevede di restaurare alcuni dei 65 treni storici che rappresentano la storia delle ferrovie statali.

Questo è un passo avanti verso l’obiettivo del New Jersey di possedere il proprio museo dei trasporti, un sogno che gli storici perseguono da 40 anni.

Alla fine del mese scorso, UHRS si è trasferita in un edificio di 6.600 piedi quadrati nel piccolo deposito che ha affittato da NJ Transit dal 2007 e che ospita la maggior parte delle collezioni dell’azienda. Kevin Fallon, presidente dell’azienda, ha affermato che per la prima volta in 37 anni di storia, UHRS ha uno spazio interno per lavorare sui suoi treni, piuttosto che uno spazio esterno.

L’ultimo acquisto, una locomotiva che ha fatto il giro delle strade di Hoboken prima di sostituire le industrie del lungomare con condomini e case, è stato mantenuto l’anno scorso e sarà esposto presso le strutture UHRS. este anno.

Ora l’edificio è solo un involucro vuoto e lontano dal laboratorio di restauro voluto dall’organizzazione. Ha detto che UHRS ha lanciato una raccolta fondi da $ 25.000 per dotare l’edificio delle basi: luci, marciapiedi, elettricità, un sistema di aria compressa, Internet e un sistema di sicurezza.

“Questi $ 25.000 copriranno tutte le necessità di questa lista”, ha detto. “Avremo bisogno di qualcosa di più per continuare a costruire altre parti del negozio e acquistare attrezzature dal negozio”.

Fallon ha affermato che l’edificio, che è stato recentemente lasciato libero da un inquilino, consentirà ai membri di UHRS di lavorare con il team all’interno nel modo più efficiente possibile. Ciò consentirà loro anche di stabilizzare i contagocce in attesa del ripristino contro l’ulteriore deterioramento degli elementi.

Una coppia di locomotive elettriche GG-1 della Pennsylvania Railroad, che hanno servito NJ Transit dopo la sua formazione, sono state restaurate esteticamente dalla Boonton Railroad Historical Society, come si è visto in un open house nel 2014 Le visite guidate del gruppo possono riprendere questa estate.

“Questi vecchi treni si stanno deteriorando ogni giorno e stanno aspettando fuori per ripararli”, ha detto. “Un semplice lavoro di verniciatura può aggiungere decenni alla vita di qualsiasi auto o locomotiva in quel lavoro.”

Le donazioni possono essere fatte a URHS online all’indirizzo UHRS.org/donate O per posta a 104 Morris Ave. Boonton, NJ 07005. I piani futuri per l’edificio includono l’acquisto di più macchinari da officina come torni, fresatrici e altri strumenti per la lavorazione dei metalli per allestire la “futura officina meccanica”. ha affermato Eric Stenzel, ingegnere capo UHRS.

“Abbiamo gradualmente raccolto qui i molti pezzi della nostra collezione”, ha detto Fallon. “Attualmente ci sono 50 locomotive e vagoni nel cantiere. Ci aspettiamo che altre 10 squadre tornino finalmente a Pontoon nel 2022”.

Parte dell’edificio sarà utilizzata anche per uffici UHRS e come “base di accoglienza” per la manutenzione di Hickory Creek, il vagone di osservazione della New York Central Railroad e il vagone della berlina Tavern #43, entrambi manufatti del treno dell’era Streamlined del 1940 e 1950.

L’auto da orologio d’epoca della Twentieth Century Limited parte da Hickory Creek da Poughkeepsie NY in uno dei tanti viaggi in treno autunnali che la United Historical Society of Railroads ha fatto questo autunno sui sentieri lungo il fiume Hudson. Uno dei tesori della collezione è il restaurato Hickory Creek.

Entrambe le auto fanno parte dell’UHRS Hudson River Rail Tours che ha concluso i tour del fogliame autunnale dell’anno scorso sul fiume Hudson che erano così popolari che il primo set di corse è andato esaurito in 8 minuti online.

L’obiettivo finale di UHRS è costruire un museo dei trasporti su 50 acri nello stato, completo di un edificio espositivo al coperto, un centro educativo e un percorso per le persone su treni restaurati, dice. Questi musei ferroviari operativi si trovano in altri stati, vicino alla Pennsylvania, che ha aperto lo State Railroad Museum nel 1975.

“Non possiamo mai arrivare a quel punto senza preservare gli artefatti che abbiamo”, ha detto. “Questo è il motivo per cui questo edificio di restauro a Boonton non è solo utile, ma essenziale”.

Il Museum of Permanent Transportation nel New Jersey è stato un obiettivo inafferrabile, studiato dal 1980, ma mai raggiunto. UHRS si è avvicinato a questo obiettivo nel 2005, quando ha trovato un sito di 35 acri a Phillipsburg. Ma questo sito è stato utilizzato per lo sviluppo del lungomare.

“NJ ha perso, e non dovrebbe essere così”, ha detto Fallon. “Abbiamo storia e manufatti. Abbiamo solo bisogno di un po’ di spazio.

Nel frattempo, UHRS e altri musei ferroviari e società storiche immagazzinano treni d’epoca, molti dei quali sono stati donati da NJ Transit dopo aver sostituito le vecchie attrezzature delle ex ferrovie. UHRS ha svolto un lavoro impressionante, riportando esteticamente molte locomotive e treni al loro passato splendore.

La gente potrebbe vederlo di nuovo quest’estate quando UHRS ha aperto per la prima volta le sue strutture turistiche. In passato, ho ospitato un open house in autunno.

“Una delle nostre priorità principali è che il pubblico possa vedere e godersi i treni qui a Pontoon”, ha affermato Fallon. “Siamo molto entusiasti di poter finalmente farlo. Vendiamo i biglietti sul nostro sito non appena le date saranno stabilite”.

Larry Higgs può essere contattato a [email protected].