Gli studenti conducono la leadership della facoltà a Bolzano, in Italia

Studenti e collaboratori della specialità di Odontoiatria Restaurativa dell’UPAEP hanno realizzato un breve progetto nel paese europeo dove hanno appreso dell’uso della zirconia nella scuola militare dell’azienda italiana Zirconia.

Carlos Alberto Lozano Campos e Marco Antonio Sosa Sánchez, studenti di specializzazione in Odontoiatria Restaurativa rispettivamente al terzo e al quinto semestre, hanno frequentato Zirkonzahn, una scuola militare situata a Campo Tures, Bolzano, Italia. Per quanto riguarda l’uso dell’ossido di zirconio in odontoiatria, hanno imparato a praticare la disciplina come una virtù per essere migliori.

Il programma ha offerto a Carlos e Marco un’intensa settimana di attività fisiche e odontoiatriche, che hanno reso questa esperienza speciale, poiché hanno partecipato solo 7 studenti della specialità di Odontoiatria Restaurativa dell’UPAEP ed è noto che sono state invitate solo altre due istituzioni in Messico. Anche l’azienda italiana sta seguendo la stessa strada.

Marco Antonio Sosa ha parlato della sua esperienza, affermando che mentre il programma è stato un’opportunità per integrare le sue capacità e conoscenze, è stato anche un momento che si è riflesso positivamente sulla quotidianità interna a causa del modo in cui è stato progettato il programma.

“Credo che il messaggio che volevano trasmetterci fosse che puoi fare tutto sapendo gestire la tua giornata. Abbiamo iniziato alle 6 del mattino, e a volte il lavoro si è protratto fino a notte fonda, ma a fine giornata , Zirconzan ci ha preparato molte sorprese, ci hanno portato a fare escursioni, a degustare il vino e abbiamo anche potuto praticare il rafting, ha sottolineato.

Nell’istruzione, ha spiegato, ci sono alcuni progressi tecnologici che non hanno ancora raggiunto il Messico nel campo dell’odontoiatria, come la scansione facciale per rivelare modelli, la precisione nella riproduzione di ossa e strutture anatomiche. Oltre al metodo di preparazione della zirconia in 6 fasi messo a punto da Zikonzahn qualche mese fa.

Da parte sua, Carlos Alberto Lozano ha riconosciuto l’importanza della disciplina e della cultura del lavoro in Italia per migliorare continuamente come dentisti.

“Per me, penso che parte del messaggio sia la disciplina, ma in realtà è capire il tipo di cultura; il modo in cui fanno le cose non va bene perché sono nati buoni, ma tutti possiamo essere bravi dentisti, con nient’altro che dedizione . Qualcuno che mette la stessa vite 365 giorni. A Specialmente, non siamo solo medici, facciamo anche laboratori. Vuoi essere bravo? Esercitati e esercitati fino a quando non lo fai bene, così puoi anche fare lavoro orale in laboratorio . Ti dà un risultato migliore “, ha condiviso.

Carlos e Marco raccomandano vivamente il corso, in primo luogo come opportunità per espandere la loro rete di contatti a livello internazionale, ma assicurano che questo tipo di esperienza rafforza il corso.

“Apre il mondo e ti fa pensare a te stesso. Impari che ad altre latitudini le cose che facciamo tutti i giorni funzionano in modo diverso, magari non sappiamo che le cose si possono fare in modo diverso o con gruppi diversi Ti apre la mente professionalmente e socialmente, trascorrono la loro giornata in un altro posto.Rendendosi conto del modo in cui ti comporti, forse non attui tutto, ma lo porti a migliorare la tua giornata e migliorare il tuo rapporto con la famiglia.Lo capisci tutto non riguarda il lavoro, ma se sappiamo organizzarci, dicevano, c’è un tempo per ogni cosa.

Al termine della settimana di scuola militare, gli studenti hanno intrapreso un breve viaggio attraverso l’Europa, visitando città come Roma, Verona, Venezia, Milano, Zurigo e Monaco di Baviera.

Grazie alla partecipazione di questo gruppo di studenti, gli studenti di specialità in odontoiatria restaurativa potranno seguire il programma dello Zirkonzahn Institute nei prossimi anni.