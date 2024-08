Gli studenti Skyline vanno in viaggio studio in Italia

Carlos B. I suoi occhi si aprirono sul mondo quando si iscrisse ai corsi di italiano con Alessio Giudice, un insegnante di lingua italiana alla Skyline High School.

“Grazie [Giudice]E nel programma di lingue del mondo della mia scuola, ho scoperto una passione che non sapevo di avere”, ha detto Carlos.

Durante l’estate, Carlos ha avuto l’opportunità di approfondire la sua nuova passione. Un compagno di classe italiano, Ivan R. Insieme hanno trascorso un mese a Roma nell’ambito di un programma di studio all’estero.

“Sono sempre stato interessato a viaggiare per il mondo, quindi quando è arrivata l’opportunità ero davvero entusiasta”, ha detto. “Ho deciso di andare a Roma perché sono sempre stato interessato alla cultura e alla storia del luogo. Poter andarci senza essere un turista è stata davvero una grande opportunità.

Gli studenti si immergono nella lingua, nei costumi e nella cultura italiana in un modo che altrimenti non sarebbe possibile. Durante il mese hanno seguito lezioni su argomenti come l’accoglienza delle famiglie, l’arte italiana, lo spettacolo, il cinema, la canzone e i famosi quartieri romani.

Hanno completato progetti settimanali, visitato siti storici come il Colosseo e la Fontana di Trevi e hanno seguito lezioni di italiano. Alla fine di ogni giornata gli studenti si recavano in città per conversare in italiano.

“Qual è il tuo ristorante o il tuo cibo preferito a Roma?” “Abbiamo posto domande del genere, e porre quelle domande alla gente del posto in italiano ha aiutato a esercitarsi”, ha detto Carlos.

Alla fine del mese, gli studenti sostengono un test di competenza linguistica per valutare quanto è migliorato il loro italiano vivendo a Roma.

Carlos ha detto che vivere a Roma come un altro del posto è stata la parte migliore del suo tempo in Italia.

“La cosa più gratificante del programma è stata vivere come una persona del posto in un altro paese e l’immersione culturale che abbiamo fatto mentre eravamo lì. “Non siamo solo turisti, viviamo come gente del posto”, ha detto. “Questa esperienza mi ha spinto a tornare in Italia per studiare perché è un paese bellissimo.”

Tornato a Dallas, Carlos dice di essere grato per la comunità che ha costruito a Roma. Inoltre, nonostante la differenza di fuso orario, il gruppo cerca di mantenersi in contatto e di sostenersi a vicenda.

“Ciò che mi è piaciuto di più del viaggio sono state le persone che ho incontrato. “Roma è stata incredibile di per sé, ma è stato bellissimo condividere l’esperienza con gli altri”, ha detto. “La famiglia che mi ha accolto, i miei compagni di classe e anche il Gli insegnanti del programma hanno reso la mia esperienza ancora migliore. Anche se alcuni erano dall’altra parte del paese, sono felice di poter parlare con altri anche se sono in un altro continente. “Sono felice di averli incontrati e di averli presi in considerazione loro i miei amici.”

Consiglia a coloro che desiderano studiare all’estero di sfruttare l’opportunità.

“Non importa dove vai o cosa fai, c’è un po’ di paura. Ma se non approfitti delle opportunità che ti si presentano, perderai qualcosa di bello e incredibile che ricorderai per sempre”, ha detto. “Quando sono venuto in Italia volevo tornare a casa, ma ora che il programma è finito e sono a casa, non vedo l’ora di tornare a Roma. Esperienze come queste capitano una volta sola nella vita, quindi fate gran parte e goditelo finché puoi.”