Gli studenti universitari dell’Ecuador marceranno per un’istruzione pubblica di qualità

In dichiarazioni a Prensa Latina, il leader studentesco ha commentato che la FEUE si batte da 80 anni e in questo evento si discuterà della realtà dell’istruzione superiore nel Paese e in altri Paesi.

All’evento parteciperanno più di duemila studenti universitari di 18 istituzioni pubbliche, oltre a ospiti provenienti da Brasile, Repubblica Dominicana, Colombia, Perù e altri, per conoscere i problemi del movimento studentesco a livello continentale, Padilla. commento.

Chiederemo anche un budget equo, legato alle esigenze della comunità universitaria e non ai suoi interessi esterni, ha affermato il giovane.

Ha spiegato che la conferenza culminerà con una marcia verso il centro storico di Quito per chiedere fondi ea favore della modifica della Legge fondamentale dell’istruzione superiore.

Padilla ha sottolineato che, inoltre, presenteranno all’esecutivo un piano contro l’attuale insicurezza nel Paese, che a suo avviso è un problema strutturale dovuto alla mancanza di politiche che promuovano l’istruzione, l’occupazione e un adeguato reinserimento sociale.

Abbiamo sei milioni di disoccupati e un milione di diplomati fuori dall’università, ed è dimostrato che quando le porte dell’istruzione superiore non si aprono e le offerte di lavoro non sono garantite, l’insicurezza si approfondisce, come ha sottolineato il rappresentante della federazione nelle sue dichiarazioni a questa agenzia.

Il congresso e la mobilitazione avvengono mentre il governo nazionale promuove una serie di misure di aggiustamento che, a parere della FEUE, rispondono agli interessi del FMI e portano all’indebolimento dell’istruzione pubblica a favore dei gruppi privati.

am/avr