Gli sviluppatori di Marvel’s Midnight Suns confermano la durata e altri nuovi dettagli

Marvel’s Midnight Suns è il nuovo titolo che porta diversi personaggi dei fumetti Marvel nel regno del combattimento strategico. Gli sviluppatori di Firaxis Games (che hanno lavorato anche a titoli come XCOM e Sid Meier’s Civilization VI) hanno fornito maggiori dettagli su questo titolo in un’intervista web. GamerBraves.

Tra le informazioni condivise nell’intervista, una delle più notevoli è che Gli sviluppatori di Midnight Suns della Marvel confermano il suo termine. Stima dei giochi Fairaxis Per tra le 40 e le 60 ore Per completare questo indirizzo.

Inoltre, Jake Solomon, direttore creativo dell’azienda, ha spiegato che per lui il sistema di combattimento è qualcosa come “l’opposto di XCOM”, dove il fattore di casualità viene eliminato quando si tratta di poter colpire o non colpire i nemici, che è ciò che molti considerare di essere. Ai giocatori non piace, e invece è servito insieme di lettere Random offre diverse abilità ai personaggi.

Il sistema di ferite Esiste in XCOM apparirà anche nel titolo. In questo caso, mentre la morte permanente dei personaggi in XCOM non sarà un aspetto di cui preoccuparsi, dobbiamo stare attenti con i personaggi infetti, perché subiranno penalità in combattimento, quindi sarà utile scegliere personaggi sani.

Marvel’s Midnight Suns uscirà a marzo 2022 per Xbox One, Xbox Series X/S, Ps4, Ps5, Nintendo Switch e PC. Inoltre, i suoi sviluppatori lo hanno commentato Comprenderà solo micro-trattamenti cosmetici.

