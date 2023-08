Gli USA fanno molti riferimenti ai Mondiali

Il Team USA è sempre uno dei favoriti per la Coppa del Mondo, nonostante non ne abbia uno Grandi star della NBA. La prima selezione è già stata giocata per la sua 12 squadra selezionata Prima partita amichevole contro il Porto Rico. Al gioco bisogna aggiungere gli scontri contro Scegli una squadra, uno per vittoria, l’altro per sconfitta, cosa comune nelle concentrazioni nordamericane. Queste settimane ci hanno lasciato diversi indizi su cosa potremo vedere in Coppa del Mondo.

stato unito Ha concluso settimo nel 2019, il peggior risultato nella storia del Paese dopo una rotazione alquanto discutibile, Qualcosa di sempre più comune soprattutto in Coppa del Mondo, a cui viene assegnato un rango inferiore rispetto ai Giochi Olimpici. Con Donovan Mitchell, Jaylen Brown e Jason Tatum come star statunitensi Perso nei quarti contro la Francia e poi nella fase di piazzamento contro la Serbia. Per questa estate, la squadra allenata da Steve Kerr comprende quattro giocatori cosa era tutte le stelle: Therese Halliburton, Anthony Edwards, Brandon Ingram, Jaryn Jackson Jr.

Il quintetto sembra molto vicino: Jalen Bronson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Brandon Ingram e Garren Jackson Jr. Jalen Bronson nominato capitano del Team USAlo stesso allenatore era pieno di elogi per lui: “È un Leader naturale. Perché è un playmaker, mi viene subito in mente. È lui che guida i canti “1, 2, 3 USA”. Alcuni giocatori hanno naturalmente la leadership”. Senza dubbio, la base dei Knicks è stata una delle grandi note positive durante i provini della squadra. L’ultimo giocatore ad entrare nel quintetto è stato Anthony Edwards. Il giocatore dei Timberwolves che ha firmato un importante rinnovo quest’estate, È stato difficile per lui adattarsi al gioco FIBA Dove aveva bisogno di guadagnare più strisce come trequartista. La sua diffusione difensiva contro il Porto Rico sembrava far pendere l’equilibrio nel suo titolo“Stavo solo cercando di anticipare dove stava andando tutto. Sto solo usando le mie capacità difensive”, ha spiegato il giovane Edwards.

La posizione avanzata è la meno discussa, l’energia che porta Mikal Bridges in tutto il campo lo ha reso uno dei dispositivi di Kerrun allenatore che aveva il suo aspetto esteriore Molto importante con la partita senza palla. In una squadra con tanti giocatori che hanno molto possesso palla, un giocatore di Nets è importante perché ha la capacità di segnare appena riceve palla. posizione di4″ di Brandon Ingram, il giocatore Pelican è il più radicato dell’intera squadra. Gli infortuni hanno rallentato il giocatore che era nella sua stagione migliore con il modo in cui ha giocato Rispetto a Kevin Durant. Al suo fianco e da centrale è il grande difensore della squadra, Difensore dell’anno NBA Yaren Jackson Jr.. Il compagno di Santi Aldama è in una posizione diversa dalla sua, la sua capacità di fornire assist e bloccare i tiri è necessaria per mitigare un potenziale problema di altezza con alcuni ‘5’. Secondo un sondaggio da lui condotto l’atleta Di tutti i membri della band, uno dei Grizzlies Scelto come la persona più ammirata dai suoi coetanei, che l’hanno definito il migliore del primo fine settimana. Ha sorpreso tutti con una faccia offensiva completamente sconosciuta.

Il terzino attende in panchina con il potenziale per trascorrere degli ottimi minuti. Teresa Halliburton Ha già mostrato la sua abilità come creatore di giochi in questa stagione, sec Il maggior numero di assist nella NBA dietro solo a James Harden. al posto di guardia, Austin Reeves Questo giocatore dovrebbe essere in grado di farlo Ha rotto la partita con un colpo da treTallone d’Achille in questi primi giorni di chiamata. Un caso simile a quello di Cam Johnson, che originariamente era nel pentathlon, Ma la fuga di Edwards formò il nuovo quintetto. Nelle situazioni al chiuso, c’è la più grande varietà da vedere giocando sia a Bobby Portis che a bancario in entrambe le posizioni. È stato particolarmente sorpreso nel caso del giocatore di magia, poco abituato a questa situazione: “Pochi giocheranno minuti come centroHa affermato: “Una delle cose che abbiamo scoperto alle Olimpiadi di Tokyo è stata questa Un centro che sa dribblare e correre con la palla in transizione La creazione di giocate è molto difficile da fermare per le squadre della FIBA. Ha già dimostrato di saper suonare un 4, ma avrà anche tanti minuti da 5″. Verrà utilizzato in certi quintetti dove non serve un parafango largo, in tal caso sarà il centro d’elezione Kessler, il giocatore più giovane della squadra. Il giocatore con meno minuti, anche se può contare molto nei minuti che ha, lo è Josh Hart. Quello dei Knicks può essere protagonista nei minuti finali di partite risolte, e il suo successo dalla linea a tre è importante e potrebbe esserlo senza palla.

Dopo aver giocato contro Slovenia e Spagna a MalagaLui Squadra USA affronterà Abu Dhabi in Grecia e Germania (due volte) prima di fare il suo debutto in Coppa del Mondo. Giocheranno la fase a gironi a Manila contro Grecia, Nuova Zelanda e Giordania. Questo sarà il primo grande campionato per Steve Kerr Alla guida della Nazionale, dopo il passaggio di Popovic (due ori olimpici e uno mondiale).