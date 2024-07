Gli USA sopravvivono all’Australia con il miglior Anthony Davis in modalità dominio | soddisfazione

Nella loro prima partita di riscaldamento, hanno eliminato il Canada, medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo, con relativa facilità. Nella seconda hanno sofferto un po’ di più, ma hanno fatto la stessa cosa contro l’Australia (98-92), medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. Due partite e due vittorie. Perché questa squadra è seria, ma la storica superiorità degli americani è ormai cosa del passato. Se vogliono l’oro, dovranno lottare, lottare, soffrire ed essere la versione migliore di se stessi. Per ora, nelle prime due partite, hanno dimostrato di potercela fare.

Contro l’Australia è stato uno scontro in cui hanno dominato e si sono concesse la rimonta. Dalla vittoria con 24 punti (65-41) al vantaggio di soli sei gol (86-80), Kerr ha dovuto ricorrere al suo riferimento. Non sono LeBron, né Curry, né Kevin Durant, ad essere ancora là fuori, ma il più giovane di tutti: Anthony Edwards. Tutti i tiri successivi sono passati per le mani di un giocatore dei Timberwolves, anche se Tyrese Haliburton ha segnato due triple per evitare il disastro e riportare il vantaggio in doppia cifra. Dopo che l’Australia è tornata in vantaggio per 39-21, il Team USA ha risposto nel modo in cui sa fare: difesa e talento. Quando sembrava spacciata, gli Stati Uniti hanno tolto il piede dall’acceleratore e Jock Landale ne ha approfittato per ridurre il deficit a quattro, il minimo della ripresa.

Sono stati i tiri liberi di Devin Booker, con 16 punti e 7/7 dalla linea di meta, a suggellare la vittoria.. Il Sun Guard è uscito nel quarto trimestre, ma il danno maggiore per gli Stati Uniti è arrivato dalle dimensioni. Nell’area è stata la squadra americana a fare la differenza, con il suo inarrestabile terzetto centrale della difesa interna australiana. Tra Joel Embiid, Bam Adebayo e Anthony Davis, hanno segnato 37 punti e preso 20 rimbalzi, tutto grazie ad AD. I Lakers hanno segnato 17 punti (6/12 al tiro), 14 rimbalzi e due stoppate, diventando il miglior giocatore della partita e il capocannoniere della squadra americana. Embiid sembrava molto meglio rispetto al suo debutto, con un solo fallo personale.

E non solo la sua forza interna, ma la sua diversità. Embiid ha segnato due triple e Anthony Davis ne ha segnata un’altra, aprendo la strada alla difesa australiana. In totale, gli Stati Uniti hanno realizzato 12 triple su 29 (41,4%), guidati dalla tripla di Edwards, con 14 punti, e ben otto giocatori ne hanno realizzata una. Steph Curry ha segnato un punto e tre punti in una brutta serata per la guardia dei Warriors (1/6 nei tiri, 1 turnover, 1 assist e -1 nel rating). LeBron ha aperto la strada con 10 punti, il sesto giocatore del Team USA in doppia cifra con Durant ancora fuori. Senza di lui, in attesa del recupero, Steve Kerr ha cambiato la formazione titolare, presentando Jayson Tatum al compagno di squadra Jrue Holiday.

Ha funzionato, perché gli USA hanno interrotto velocemente la partita e il campione ha aggiunto 7 punti, 5 assist e 4 rimbalzi. Holiday ha assunto il ruolo di playmaker della seconda unità, consentendo a Tyrese Haliburton di giocare senza palla. Ha concluso la offseason con quattro assist, il secondo miglior punteggio della squadra. Il problema, sempre per gli Stati Uniti, sono le perdite. Hanno concluso con 18 punti, regalando all’Australia 25 punti, uno dei punti da decidere nel torneo olimpico..

Per la squadra australiana Jock Landale ha segnato 20 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 29 PIR, e Josh Guede ha quasi realizzato una tripla doppia con 17 punti (7/18 tiri), 8 rimbalzi, 7 assist e guida il rimbalzo.A. Il debuttante degli Hawks Dyson Daniels ha contribuito con 14 punti in una brutta serata di tiro per la squadra australiano. Insieme, hanno realizzato solo quattro triple su 18 tentativi, tutti dal primo tempo. L’Australia, come il Canada, sarà uno dei rivali della Spagna nel girone della morte alle Olimpiadi e rimarrà un riferimento mondiale.