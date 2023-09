Gli utenti di Amazon Prime possono acquistare la batteria MagSafe ad alta capacità UGREEN al prezzo più basso

È compatibile con iPhone 15

Ha una capacità di 10.000 mAh per fornire ricariche multiple

25 settembre 2023 alle 14:26

Manca sempre meno all’arrivo del Prime Day 2023 a ottobre, ma Amazon ha sempre più offerte disponibili solo per gli utenti Amazon Prime, come Batteria esterna UGREEN MagSafedisponibile a 48,99 euro.

Batteria esterna UGREEN MagSafe *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista MagSafe Power Bank per iPhone ai migliori prezzi

Con un prezzo al dettaglio consigliato di € 69,99, la batteria esterna UGREEN MagSafe è disponibile su Amazon con Sconto del 30%. (circa 20 euro in meno) che lo lascia al suo prezzo più basso storico di 48,99 euro. Devi però essere utente Amazon Prime per accedere all’offerta.

Peso della batteria esterna UGREEN MagSafe Appena Con un peso di 225 grammi e uno spessore di 1,9 cm, è un power bank relativamente sottile e leggero che si distingue Capacità di 10.000 mAhche può far risparmiare più addebiti a seconda del modello di iPhone.

Ha tre tipi di output: USB C Tappetino di ricarica wireless magnetico da 20 W PD, QC da 22,5 W USB-A e da 7,5 W per dispositivi iOS, quindi È possibile ricaricare tre dispositivi contemporaneamente. La batteria è in grado di caricare il telefono fino al 61% in 30 minuti (a seconda della marca)

L’accessorio include un supporto pieghevole che fornisce un angolo di visione ideale basato sul design ergonomico, risultando in una soluzione ergonomica Per tenere il telefono in modalità verticale e orizzontale. L’iPhone 14 può essere ricaricato 2,3 volte, l’iPhone 14 Pro Max circa 1,7 volte e l’iPad Pro da 11 pollici con una carica completa.

le immagini | Ugreen

