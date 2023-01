Gli utenti di Amazon Web Services possono ora lanciare i nodi Blockchain Avalanche

Lo sviluppatore di valanghe Ava Labs offrirà infrastrutture di criptovaluta tramite Amazon Web Services (AWS) con l’obiettivo di facilitare “l’adozione della blockchain da parte di aziende, organizzazioni e governi”, ha annunciato Ava Labs mercoledì.

Valanga È una blockchain ottimizzata per essere compatibile con NFT, giochi Web3 e la tecnologia unica chiamata ” sottoreti ‘, che funzionano come blockchain personalizzate costruite su Avalanche, ma possono avere set di regole personalizzati e persino utilizzare i propri token invece dell’AVAX nativo di Avalanche per pagare le tariffe del gas di rete.

Come parte del suo accordo con Amazon, Ava Labs si offrirà di “pubblicare sottoretiCome servizio tramite AWS Marketplace, il che significa che qualsiasi azienda o organizzazione può chiedere ad Ava Labs di lanciare la propria sottorete dedicata sulla piattaforma AWS.

È ufficiale! @twitta # Selezionare Regressione Fornire soluzioni blockchain scalabili a imprese e governi 🔺#AWS L’infrastruttura di Avalanche e l’ecosistema dApp sono completamente supportati, inclusa la distribuzione dei nodi con un clic, fornendo gli strumenti migliori per questi casi d’uso altamente conformi. pic.twitter.com/syInSrU9XD – Avalanche 🔺 (avalancheavax) 11 gennaio 2023

“In AWS, il nostro obiettivo è portare la tecnologia più recente agli sviluppatori, che si trovino in un’azienda multimiliardaria, in un ufficio governativo o in un dormitorio”, ha affermato Howard Wright, vicepresidente e direttore globale delle startup di AWS. , è una dichiarazione. “Le nuove funzionalità abilitate da Avalanche ci consentono di fare esattamente questo.”

Wright ha aggiunto che, come parte del suo accordo con Avalanche, AWS contribuirà a espandere l’adozione di Avalanche “in nuove aree geografiche e segmenti di clienti” e “supporterà nuovi strumenti per l’infrastruttura e l’ecosistema di Avalanche”.

I nodi valanghe ora possono essere eseguiti anche su AWSGovCloud Per archiviare i dati del governo. Ciò significa che le organizzazioni governative che devono aderire a normative più severe sul controllo dei dati possono comunque adottare la tecnologia Avalanche per i progetti del settore pubblico.

Emin Gün Sirer, fondatore e CEO di Ava Labs, ha dichiarato in una nota. “Sono orgoglioso che abbiamo implementato un protocollo che può portare a milioni di partecipanti con una fine quasi immediata”.

“Il nostro lavoro con Amazon può accelerare l’impatto positivo della valanga”, ha aggiunto Sirer.

Ava Labs si unisce anche ad AWS Activate e AWS Partner Network (APN), rafforzando le relazioni tra Avalanche e AWS. AWS Attiva Offre supporto per le startup tecnologiche, mentre l’APN mira a fornire ai suoi membri cose come strumenti di “crescita” e “risorse di finanziamento”, secondo sito web Da Amazon.

AWS parteciperà anche a futuri eventi relativi ad Avalanche come Avalanche Summit, Avalanche Creates e hackathon, secondo l’annuncio.

L’offerta AWS Avalanche arriva pochi mesi dopo che Google ha lanciato la propria Motore del nodo cloud per gli sviluppatori di Ethereum e che il fondo M12 è Microsoft condurrà un round di finanziamento da $ 20 milioni Quando Web3 Space and Time inizia a memorizzare i dati.