Gli utenti di Final Fantasy XVI non possono giocare a 60 FPS su PC

L’ultimo lancio di Final FantasyXVI A computer di Square Enix È stato accolto con delusione a causa dei problemi di prestazioni riscontrati da molti giocatori. Sebbene ci si aspettasse che il titolo fosse posizionato come uno dei giochi più importanti sulla piattaforma, la mancanza di miglioramenti ha portato gran parte della comunità di gioco a decidere di saltare l’esperienza. Questo è un duro colpo per un gioco che avrebbe dovuto dimostrarsi un successo tecnico e visivo.

Una recente analisi rivela che oltre il 90% dei giocatori non riesce a eseguire il gioco 1080p e 60 fps Con risoluzione media nativa attivata computer. Per raggiungere questi livelli di prestazioni è necessaria almeno una scheda grafica GeForce RTX 4070che rientra nella fascia medio-alta del mercato e non è disponibile per tutti i giocatori. In confronto, schede più economiche come RX 6600 o RTX 4060 raggiungono a malapena i 40 fps, causando frustrazione per chi ha hardware più modesto.

Questo problema è particolarmente grave se paragonato ad altri giochi graficamente impegnativi che non presentano tali difficoltà. Caso in questione Alan Wake 2che è stato rilasciato l’anno scorso ed è ancora uno dei giochi visivamente più sbalorditivi, ma funziona in modo molto più fluido anche su GPU di fascia bassa. Ciò evidenzia le carenze dell’ottimizzazione, che anche in PS5 Soffre di significativi cali di FPS, a volte anche riducendo la sua risoluzione a 720p.

A Square Enixche mira ad espandere il proprio catalogo di giochi multipiattaforma, l’ottimizzazione sarà un aspetto cruciale per le versioni future. La capacità di un gioco di funzionare senza problemi su un’ampia gamma di sistemi può determinarne il successo o il fallimento. Se l’azienda non modifica il suo approccio in questo senso, rischia di perdere la fiducia della sua base di giocatori, il che potrebbe influire sulle prestazioni dei suoi prossimi titoli.

Ricorda che ora puoi acquistare il gioco su PS5 e PC.

tramite: T4G