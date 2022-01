Gli utenti di Hitman 3 su Steam riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione successiva

Una settimana fa, abbiamo avuto l’opportunità di includere la trilogia di Hitman in Game Pass. Inoltre, Hitman 3 è stato rilasciato anche su Steam ma in maniera inaspettata. a causa del fallimento e Recensioni negative prima del lancioIO Interactive ha deciso di agire in merito.

La verità è che è stato molto facile scusarsi, riparare il gioco e dire agli utenti che funzionerà in modo che d’ora in poi tutto vada come previsto. Ma lo sviluppatore non voleva fermarsi qui e si è inoltre offerto La soluzione che la maggior parte dei giocatori amerà.

IOI introduce una versione premium di Hitman 3

Esatto, i lavoratori degli sviluppatori hanno lasciato un messaggio dicendo questo Il lancio di Hitman 3 su Steam non è stato come previsto E sapendo che i giocatori lo desideravano così tanto, soprattutto dopo che il gioco è durato un anno con Epic, IO Interactive ha deciso di agire in merito.

Tanto che i possessori di Hitman 3 su Steam – e coloro che hanno acquistato il gioco entro il 19 febbraio – lo riceveranno Esegui l’upgrade alla versione successiva in modo assolutamente gratuitoCioè, se hai la Standard Edition, verrai aggiornato alla Deluxe Edition. Se invece hai già la Deluxe o la Trilogy, puoi goderti la versione The Seven Deadly Sins Collection.