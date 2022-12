Gli utenti PlayStation hanno scelto i migliori giochi dell’anno

Con God of War Ragnarök come GOTY e vincitore di più shortlist, i giocatori di PS4 e PS5 hanno votato per la migliore produzione del 2022.





Stazione di giocoCome ogni anno, ha invitato i suoi utenti a votare sul suo blog ufficiale e scegliere I migliori giochi del 2022. Con 16 diverse liste e La voce di Goty Dio della guerra RagnarokQuindi esaminiamo tutti i vincitori e le categorie.

Best Video Games Awards 2022 secondo gli utenti PlayStation

Miglior nuovo personaggio

Toro | Dio della guerra Ragnarok Gatto | randagio Odino | Dio della guerra Ragnarok milioni | Anello Elden

migliore storia

Dio della guerra Ragnarok L’ultimo di noi parte seconda Anello Elden Orizzonte Proibito Ovest

Migliore utilizzo della grafica



Dio della guerra Ragnarok Orizzonte Proibito Ovest Anello Elden Call of Duty Modern Warfare II

Migliore direzione artistica

Dio della guerra Ragnarok Anello Elden Orizzonte Proibito Ovest randagio

Miglior design del suono



Dio della guerra Ragnarok Anello Elden Call of Duty: Modern Warfare II Orizzonte Proibito Ovest

Migliore colonna sonora dell’anno



Dio della guerra Ragnarok Anello Elden L’ultimo di noi parte seconda Orizzonte Proibito Ovest

Migliori funzioni di accesso

Dio della guerra Ragnarok L’ultimo di noi parte seconda Orizzonte Proibito Ovest Fifa 23

Migliore utilizzo di DualSense



Dio della guerra Ragnarok Orizzonte Proibito Ovest Call of Duty: Modern Warfare II randagio

La migliore esperienza multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare II

Monitoraggio 2 Fifa 23 Granturismo 7

Miglior partita in corso

Aggiornamento di Call of Duty: Warzone 2.0.1 Fortnite Final Fantasy XIV Autunno ragazzi

Il miglior gioco di sport

Granturismo 7 Fifa 23 NBA 2K23 F122

Miglior gioco indipendente dell’anno

randagio sefu Culto dell’Ariete Registrati

Miglior rilancio

Uncharted: Collezione L’eredità dei ladri Teenage Mutant Ninja Turtles: Collezione Cowabunga Life is Strange Remastered Collection Stanley Barable: Ultradeluxe

Gioco dell’anno per PS4

Dio della guerra Ragnarok Anello Elden Orizzonte Proibito Ovest randagio

Gioco dell’anno per PS5

Dio della guerra Ragnarok Anello Elden Orizzonte Proibito Ovest randagio

Il gioco PlayStation più atteso del 2023 e oltre

Eredità di Hogwarts Resident Evil 4 Meraviglia di Wolverine Miraggio di Assassin’s Creed

God of War Ragnarök, il gioco preferito dagli utenti PlayStation

In tutte le categorie in cui è stato selezionato, Dio della guerra Ragnarok Scelto come vincitore dagli utenti PlayStation. Ci sono stati un totale di 10 premi vinti dal nuovo capitolo della saga più iconica di PlayStation, tra cui GOTY PS4 e PS5.

