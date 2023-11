Gli utenti sono arrabbiati perché Fiorella Cayo si è salvata dall’eliminazione da ‘The Great Celebrity Chef’: ‘Che delusione’

Renato Rossini è stato eliminato da ‘The Great Celebrity Chef’, lasciandogli nessuna possibilità di arrivare all’ultima settimana. | Latina.

Fiorella Caio È stato ancora una volta salvato dalla notte dell’eliminazione Renato Rossini È stato escluso dal concorsoGrande chef famosoMa la cosa non è piaciuta ai follower del programma, che hanno cominciato a criticare la decisione della giuria sui social.

Si scopre che i partecipanti alla cerimonia hanno avuto luogo giovedì 23 novembre Sergio “Chicho” Ibarra, Fiorella Caio e Renato Rossini Preparano i loro piatti migliori per salvarsi e poter passare al turno successivo del reality show di cucina.

Ma a causa delle continue critiche alle cerimonie di eliminazione, la produzione di “Il Grande Chef” ha deciso di cambiare il metodo di qualificazione e il modo in cui i partecipanti ottengono il punteggio che determinerà il loro destino nel programma.

A differenza di altre eliminazioni, in cui la giuria decide in base al secondo corso della serata, questa volta avverrà per accumulo di punteggi. Per la prima portata ciascuna giuria doveva esprimere il proprio punteggio su una scala da 0 a 3 punti. Mentre per il secondo piatto dovevano votare da 0 a 5 e senza sapere quale partecipante avesse cucinato il piatto.

Gli utenti sono arrabbiati perché Fiorella Cayo è stata salvata dall’eliminazione da ‘The Great Celebrity Chef’. Twitter.

E stasera i giurati erano in quattro perché avevano come chef ospite un esperto pasticcere. Ximina Yusa, Pertanto, ogni partecipante può ottenere un massimo di 12 punti nella prima parte e 20 punti nella seconda sessione.

I grandi pancake alla Coca-Cola e gli involucri di pane dolce del commentatore sportivo hanno ricevuto il maggior numero di punti dalla giuria di Javier Macias, Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio. Sergio Checho Ibarra ha guadagnato un totale di 24 punti e si è qualificato per il livello successivo della competizione.

Mentre Fiorella Caio Ho ottenuto un totale di 15 punti Renato Rossini Può ottenere solo 14 punti. Gli esperti chef decisero che Renato abbandonasse il programma e smettesse di gareggiare perché il suo dolce era crudo all’interno e la sua portata principale era priva di sale e conteneva troppo olio.

I giudici di “The Great Celebrity Chef” valutano i partecipanti in base al punteggio. (Immagine: Latina arrestata)

“seguaci”Grande chef famoso In diverse occasioni hanno mostrato ogni volta il loro fastidio Fiorella Caio È stato salvato dalla notte dell’eliminazione e uno dei suoi compagni di squadra ha finito per dire addio al formato.

Giovedì sera 23 novembre non ha fatto eccezione, poiché Fiorella ha convinto gli esigenti giudici con le sue crostate e animelle ripiene, mentre Renato non ha ottenuto la stessa preparazione per i suoi piatti.

Ciò ha sconvolto gli utenti dei social, che hanno sottolineato che ci sarebbero dei favoritismi dovuti alla produzione per la cantante torbiellina, dato che ogni volta che arriva la saga dell’eliminazione, lei esce imbattuta.

Altri internauti sottolineano che l’attrice non avrà il talento culinario come gli altri concorrenti. Finora Fiorella è stata eliminata Giancarlo “Il Flaco” Granda, Claudia Bernenzon, Renato Rossini Jr., Tra le altre cose.

“Che delusione, non posso credere come quella ragazza continui ad andare avanti. C’è così tanto marketing per il rilancio del Torbellino, che la ragazza che è un disastro è ancora lì, con questa stanno ammazzando il programma”, “Adesso stanno sono davvero andato troppo oltre. Fiorella cucina con tutto sporco, brucia, non finirà in tempo e faranno fuori Renato? Ancora oggi vedo il grande chef. “Non li rivedrò mai più!”

Inoltre, hanno indicato che la sorella di Barbara Cayo sarebbe stata la vincitrice.Grande chef famoso. “Quando Fiorella vince il totale ci comportiamo sorpresi”, “Smetterò di guardare questa trasmissione, quanto è ingiusto che Renato se ne vada, Fiorella va male dal primo giorno”, “Il fatto che Renato sia stato eliminato in favore di Fiorella Caio è già una enorme esagerazione”. “Questa stagione è la peggiore di sempre”, hanno detto.

D’altra parte hanno detto che avrebbero guardato il programma perché non lo consideravano più giusto. “Già tante cose. Quanto continuerà Fiorella? Se non fa quello che ha ordinato la giuria… deve vincere la stagione”, “Lo spettacolo è da ricordare. ‘Il Grande Chef Fiorella e Nove Altri’ “, “Il grande chef ha già perso la sua credibilità, questo è un peccato, era un buon programma e ora è al livello di Al Fondue High City”, “un’esclusione davvero ingiusta”, hanno scritto. “Sono sopravvalutati. “

Inoltre, gli utenti hanno anche creato alcuni meme di protesta su Twitter ed hanno espresso la loro insoddisfazione per la performance Fiorella Caio dentro ‘Grande chef famoso.

Gli utenti sono arrabbiati perché Fiorella Cayo è stata salvata dall’eliminazione da ‘The Great Celebrity Chef’. Twitter.

Gli utenti sono arrabbiati perché Fiorella Cayo è stata salvata dall’eliminazione da ‘The Great Celebrity Chef’. Twitter.

Gli utenti sono arrabbiati perché Fiorella Cayo è stata salvata dall’eliminazione da ‘The Great Celebrity Chef’. Twitter.

Gli utenti sono arrabbiati perché Fiorella Cayo è stata salvata dall’eliminazione da ‘The Great Celebrity Chef’. Twitter.