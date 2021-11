Global Finance ha riconosciuto il digital banking di Bbva come il migliore al mondo

Global Finance ha riconosciuto il digital banking di bufalo Come il miglior giocatore del mondo. La pubblicazione, nella 22a edizione dei Best Digital Banks Awards 2021, ha evidenziato come la digitalizzazione della banca e il design funzionale dei suoi canali online le abbiano permesso di vincere la sfida che la presenza non è più fattibile durante il confinamento. epidemico.

Inoltre, Global Finance ha considerato il fatto che Bbva ha fatto utilizzare alle piccole e medie imprese della banca tutti gli strumenti offerti dalla banca via web o “app”, consentendo allo stesso tempo di beneficiare dei servizi di digital banking. tangibile.

Questo onore si unisce ad altre due categorie premiate nella prima fase del World’s Best Digital Banks 2021 di Global Finance. A fine agosto, la rivista Bbva ha scelto il digital banking per le piccole e medie imprese come il migliore in Europa, e ha riconosciuto l’applicazione di mobile banking aziendale come la migliore in questo continente e per il secondo anno consecutivo, Global Finance ha scelto la banca come miglior cliente aziendale della Banca Mondiale.

Fa bufalo Lanciata nel 2015 un’applicazione mobile rivolta alle aziende e alle piccole e medie imprese, la banca ha lavorato per integrare soluzioni e servizi per facilitare la gestione aziendale per i clienti indipendentemente dalle circostanze.

Clienti e non clienti possono usufruire delle innovazioni di digitalizzazione lanciate dalla Banca. Oltre a potersi registrare istantaneamente come clienti attraverso i canali digitali, attraverso l’“Area Privata Non Clienti”, qualsiasi azienda può scoprire l’esperienza digitale di Bbva e conoscere un’offerta personalizzata che avrebbe potuto avere prima di prendere la decisione di diventare cliente.

Qualsiasi cliente business può accedere a servizi digitali come l’aggregazione di altre banche con cui collabora; Assumi il pieno controllo dell’attività (con una visione globale delle vendite inclusa) con My Business, oppure accedi a finanziamenti e pagamenti di gruppo digitali con Click & Pay.

Qualsiasi azienda può anche calcolare una stima dell’impronta di carbonio della propria attività grazie alla funzionalità basata sull’analisi dei dati. Saranno in grado di prendere le decisioni migliori per ridurre le loro spese e mitigare l’impatto ambientale.