Globant lancia una proposta per aiutare le imprese del Metaverse

Globant ha da tempo riconosciuto l’importanza di utilizzare i metaversi in futuro e le offerte per guidare le aziende

gigante della tecnologia globale sul lancio Globant Metaverse Studioe Un’impresa che cerca di fornire alle aziende una varietà di soluzioni e Servizi relativi a metavirus.

Il punto di questo studio è che possono iniziare Per sfruttare le opportunità offerte dai nuovi spazi immersivi Su quali aziende come Meta (come Facebook) stanno scommettendo è sempre più forte.

Reinventa te stesso

“Le aziende devono affrontare un urgente bisogno di reinventarsi, moltiplicare il loro impatto e ritagliarsi un percorso verso il successo futuro. Quando il mondo si reinventa, tutto con esso deve essere reinventato”.Da Globant, un’azienda sempre più attenta a reinventare il business utilizzando le tecnologie più innovative disponibili.

“I metaversi sono nuovi spazi digitali Dove le aziende possono espandere la loro presenza, esposizione, creatività e massimizzare il coinvolgimento di clienti e dipendenti. Questi nuovi spazi apriranno le porte del rinnovamento all’interazione tra brand esistenti e consumatori.Oltre alla crescita del business del brand digitale” Martin Migoyae CEO e co-fondatore di Globalant.

Il nuovo studio utilizzerà le competenze e le capacità che gli unicorni hanno già in aree come la digitalizzazione, i videogiochi, la blockchain e i media per essere in grado di sviluppare queste nuove esperienze.

“Più di 2.000 Glober in tutto il mondo lavoreranno su progetti relativi al nuovo studio, contribuendo a creare strumenti, tecnologie e strategie che consentiranno ai clienti Globant di reinventarsi ed emergere come leader nei loro settori, man mano che questa tecnologia si evolve”, detto.. dell’azienda.

metaverso come evoluzione

“Il metaverso è la prossima evoluzione della nostra comunità. Molti marchi hanno già esplorato lo spazio e creato esperienze innovative, ma comprendiamo che le aziende devono avere una visione olistica della loro presenza nel metaverso per avere successo. Vogliamo aiutare i nostri clienti a Ripensare l’esperienza dei consumatori e reinventare i loro modelli di business per il futuro”. predizione Matias Rodrigueze Vicepresidente Technology del Metaverse Studio.

Il metaverso cerca persone che lavorino in remoto nello stesso spazio virtuale

Per diffondere la notizia, l’impatto e le opportunità che i “metaversi” portano, il 10 novembre, Globant presenterà il suo evento principale: Converge 2021. L’evento, “The Power of Reinvention”, si svolgerà virtualmente.

Kathy Hucklee CEO di de Futures Intelligence Group, conosciuta anche come la “Madrina del Metaverso”; Ted Shilowitz, futuristico in Paramount Pictures e Casper Weber, co-fondatore e CEO di BeyondCreative, discuterà del futuro del metaverso e della sua importanza per le organizzazioni. Yuval Noah Harari, uno storico, filosofo e autore di bestseller sarà uno degli altri relatori, secondo eleconomista.com.ar.