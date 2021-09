Gloria Estefan rivela che un parente l’ha abusata sessualmente da bambina

cantante Gloria Estefan Giovedì è stato rivelato che quando aveva nove anni è stato aggredito sessualmente da uno dei suoi parenti, qualcuno che aveva una scuola di musica e la cui madre si fidava di lui.

In una conversazione avuta con sua nipote Lily Estefan e sua figlia Emily Estefan durante un episodio di “Red Table Talk: Gli EstefanTrasmettendo su Facebook Watch, la traduttrice e compositrice ha rivelato il doloroso episodio che solo alcuni dei suoi familiari conoscono.

“Era in una posizione forte, perché mia madre mi aveva messo nella sua scuola di musica e ha subito iniziato a dirle che avevo molto talento e che avevo bisogno di attenzioni speciali”, ha detto l’interprete di “Conga”.

“Mi ha terrorizzato. E sapevo che era pazzesco perché non avrei mai pensato che mi stesse succedendo”. Sapevo che si sbagliava ed è per questo che gli ho creduto quando mi ha detto che avrebbe fatto del male a mia madreAggiunto cubano-americano.

Ricorda che sua madre non dubitava di ciò che stava accadendo, perché, tra l’altro, “di queste cose ai suoi tempi non si parlava”, e nel frattempo I capelli del cantante stavano cadendo A causa dell’ansia, finché una mattina decise di dirlo a sua madre.

“Poi è arrivata la polizia e ha detto a mia madre che non avrebbe sporto denuncia (alla stampa) perché lo shock di avermi messo su un podio (in tribunale) sarebbe peggiorato per me. Mi sento ancora malissimo per questoImmaginare che avrebbero potuto esserci più vittime”.

Il vincitore di tre Grammy ha ricordato che quando “Conga” è diventato il suo primo singolo di successo, The Abuser, “ Era un membro molto rispettato della società”. Ha scritto una lettera a un giornale criticando la sua musica.

“Ero così arrabbiato che stavo per esplodere contro tutto, ma poi ho pensato ‘tutta l’attenzione del mio successo sarebbe andata a lui’, ed è quello che fanno questi aggressori, Prendono il tuo potere”, Egli ha detto.

La rivelazione è arrivata nell’ultima puntata di Radio Space di giovedì, alla quale ha partecipato Claire Crowley Da “Bachelor” della ABC, che ha recentemente rivelato di essere stata aggredita sessualmente da un prete mentre frequentava la prima elementare.

“Il 93% dei bambini abusati conosce e si fida del loro aggressore, e lo so perché Io ero uno di loro”, Estefan ha detto all’inizio della sua confessione di non aver informato i produttori dello spettacolo.

“Volevo affrontare questo problema e affrontarlo perché possiamo parlarne Aiuta a prevenirecantante aggiunto.