Gmail: come liberare rapidamente spazio nel tuo account di posta elettronica? | Tecnica

Gmail non è più un servizio di posta senza fine. Questo strumento ha un limite di spazio con cui devi condividere Google Foto e Google Drive. Pertanto, è necessario conoscere tutte le modalità del servizio di posta elettronica che ci consentiranno di liberare spazio in modo facile e veloce. Come lo faccio? Qui te lo diciamo.

Se non paghi per alcun piano di archiviazione, un file 15 GB Non ti arriva per salvare tutti i tuoi file. Ovviamente, un modo semplice per liberare spazio è eliminare le vecchie e-mail, ma la cosa più importante è eliminare le e-mail più pesanti e la chiave è sapere come trovarle.

cerca per taglia

In questo senso, se effettui una ricerca apposita su Gmail utilizzando il comando size seguito dal valore in byte, kilobyte o megabyte, potrai trovare più facilmente le email con allegati di grandi dimensioni.

Puoi vedere: Gmail: cosa devo fare se le e-mail che invio non hanno raggiunto il destinatario?

Ad esempio, puoi cercare Più grande: 25 m Oppure usa questo link per cercare email più grandi di 25 MB. Oppure puoi usare Dimensione: 5000000 per cercare e-mail con allegati più grandi di 5 MB.

Rimuovere gli annunci

Riceviamo tutti e-mail frequenti che non ci interessano e che non vogliamo salvare. Ad esempio, messaggi di Twitter o LinkedIn che riassumono l’attività del mese o che ricordano i post di altre persone, annunci pubblicitari di aziende che hanno la nostra posta, ecc.

Fare una ricerca utilizzando le parole chiave utilizzate da queste e-mail ci consente di eliminare un grande gruppo di messaggi in un istante. Una volta esaminate tutte le e-mail generate dalla ricerca, in modo che nessuna di quelle importanti fuoriesca, puoi fare clic sulla casella nella barra in alto ed evidenziarle tutte. Successivamente, dovresti anche eliminarlo dal cestino.

Puoi vedere: Sapete come funziona la truffa del “Milionario” per “donare” denaro via email?

Gmail: così puoi vedere se hanno letto l’email che hai inviato

Se invii spesso email tramite Gmail e vuoi controllare se l’altra persona le ha già esaminate, ci sono una serie di semplici metodi che ti permetteranno di scoprire facilmente queste informazioni.

Il servizio email di Google ha uno strumento nativo che ti consente di sapere se il destinatario ha letto l’email che hai inviato. Troverai le notifiche di lettura dei tuoi messaggi nella tua casella di posta.

Puoi vedere: Gmail: come leggi e rispondi alle tue e-mail senza una connessione Internet?

Gmail: come attivare la modalità oscura su Android, iOS e la loro versione web?

Come altre applicazioni Google, come YouTube e Google Maps, anche Gmail è uno dei servizi che consente ai suoi utenti di attivare la modalità oscura desiderata. Tuttavia, la maggior parte delle persone non sa come farlo su un telefono Android o iOS o da un computer.

In questo senso, dovresti sapere che modificando le impostazioni del tema di Gmail per visualizzare più facilmente i messaggi sul tuo dispositivo mobile, ti consentirà anche di prolungare la durata della batteria. Pertanto, spiegheremo come attivare la modalità oscura in Gmail.