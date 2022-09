GNOME 43 arriva con un nuovo menu di sistema e altro GTK 4

gnomo 43, nome in codice Guadalajara, è stato recentemente rilasciato come scuderia per continuare l’evoluzione e il percorso di questo ambiente desktop gratuito. In questa occasione abbiamo riscontrato alcune modifiche al design, una finitura estetica molto simile a macOS e più applicazioni sono state migrate da GTK 3 a GTK 4.

A livello di utente, l’elemento più notevole è un file Riprogettazione del menu dello stato del sistema, che ora consente di passare rapidamente tra una varietà di impostazioni di uso comune. Oltre alla rete di base, al bluetooth e alle impostazioni di alimentazione, GNOME 43 ha aggiunto l’alternanza tra temi chiari e scuri, un pulsante per accedere alla funzione screenshot, un rapido passaggio da un volume all’altro e un altro pulsante per connettersi rapidamente alla VPN.

Il secondo punto forte su GNOME 43 è Aggiorna più app a GTK 4, inclusi file/file (precedentemente Nautilus File Explorer), Mappe / Mappe, Record, IDE Builder, ConsoleConfigurazione iniziale e controllo parentale. L’uso di GTK 4 e libadwaita dovrebbe migliorare la coerenza dell’interfaccia.

file 43 Include alcuni aggiornamenti interessanti, tra cui proprietà più moderne per file e cartelle e un pulsante che consente di aprire la directory del contenitore, Design reattivo in grado di adattarsi a dispositivi stretti e barra laterale pieghevolemenu riorganizzati e più facili da usare, nonché una nuova finestra di dialogo “Apri con” che semplifica il controllo delle app utilizzate per aprire diversi tipi di file.

Continuando a utilizzare più app GNOME, sebbene non coprano necessariamente cose relative a GTK 4, l’app Calendario ha visto la sua interfaccia aggiornata con una nuova barra laterale, l’app Contatti supporta l’importazione e l’esportazione da file vCard e app di chiamata Ha incluso il supporto per le chiamate VoIP crittografate, la possibilità di inviare SMS dalla cronologia delle chiamate e ha visto prestazioni migliorate.

Un’altra caratteristica di GNOME 43 è la possibilità di Installa siti Web sul desktop come se fossero app. Questa è una versione nuova e migliorata della funzionalità delle app Web già disponibile. Nel web, precedentemente browser web Epiphany, c’è un’opzione nel menu chiamata “Installa pagina come app web”. L’utente potrà anche trovare le applicazioni web nei programmi e in entrambi i casi dovranno essere aggiunte al launcher disponibile dalla vista attività.

Divisione Sicurezza del dispositivo È un altro dettaglio importante di GNOME 43, anche se potrebbe non piacere a tutti. Come abbiamo detto prima, è un’utilità che è responsabile del controllo dello stato di sicurezza del computer controllando funzionalità come Secure Boot for Secure Boot, Trusted Platform Module (TPM), Intel BootGuard protection status e IOMMU.

Oltre a tutto ciò che è stato menzionato finora, ci sono suggerimenti durante la digitazione con la tastiera su schermo, una visualizzazione dell’attività migliorata che dovrebbe funzionare in modo più fluido, un’interfaccia utente scura lucida in GTK 4, nuovi segnali acustici e la possibilità di ricevere l’audio durante l’utilizzo l’applicazione desktop ufficio remoto.

In termini di aspetti più tecnici, nel Mutter 43 è stato integrato il supporto a Mutter 43 per la scansione diretta in configurazioni multi-monitor e per la grafica senza supporto per i buffer rate, che dovrebbero raggiungere modelli come quelli della generazione AMD Polaris (RX 400 e RX500 ). La gestione del colore è ora gestita da Mutter invece del demone di configurazione di GNOME Alcune regressioni sono state corrette durante questa operazione Screencast insieme a filo del tubo.

GNOME dovrebbe raggiungere 43 distro in tempo Rilascio a rotazione Come Arch Linux, mentre presumibilmente il desktop che utilizzeranno Fedora 37 e Ubuntu 21.10. Chi vuole conoscere tutti i dettagli può consultare Note di rilascio.