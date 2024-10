Goat Simulator: Remastered arriverà a novembre e Goat Simulator 3 si espanderà su più console

Goat Simulator 3, di Coffee Stain Studios.

Studi del punto del caffè Ha annunciato il suo titolo di Crazy Star Simulatore di capra: rimasterizzato Uscirà il prossimo 7 novembre per PlayStation 5, Serie Xbox E computer. In parallelo, Simulatore di capra 3 Continua ad espandersi man mano che acquisisce il titolo PlayStation 4 E Xbox One Il prossimo 24 ottobre

Per quanto riguarda la rimasterizzazione, ciò includerà miglioramenti grafici significativi, con texture aggiornate, nuova illuminazione e un sistema di vegetazione ridisegnato. Inoltre, conterrà tutti i contenuti scaricabili rilasciati per il gioco originale nel 2014, come GoatVille, Goat City Bay e Goat Z, oltre a trasformatori che ci permetteranno di trasformare le nostre capre in creature ancora più ridicole e pazze.

Goat Simulator: Remastered, prodotto da Coffee Stain Studios.

Simulatore di capra 3Da parte sua, dopo il suo debutto nel 2022 per le console di nuova generazione e computerarriverà su due nuove piattaforme quando sarà incluso PlayStation 4 E Xbox One. Questa versione includerà il gioco base, tutti gli aggiornamenti gratuiti e il DLC Multiverse of Nonsense, offrendo l’esperienza completa agli utenti di ultima generazione.

Per gli abbonati a Xbox Game Pass, Simulatore di capra: rimasterizzato Sarà disponibile dal giorno del suo lancio, mentre Simulatore di capra 3 Attualmente disponibile in PlayStation 5, Xbox Serie X, Nintendo Switch E computer.