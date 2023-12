“Goblin rosso” nel cielo: l’astronauta cattura un fenomeno atmosferico impressionante

IL “Goblin Rossi” Fanno parte del raro fenomeno noto come eventi di luce transitoria, spesso abbreviato TLE, che può apparire sopra le nuvole temporalesche.

Lui astronauta Andreas Mogensen dell’Agenzia spaziale europea ha scattato una foto Evento luminoso transitorio (TLE), Conosciuto anche come “Goblin Rosso”cosa che accade il TempesteAd un’altitudine che va dai 40 agli 80 chilometri sopra la superficie terrestre.

Dall’immagine scattata lo scorso ottobre, gli scienziati stimano che la dimensione di… Nana rossa La sua area è di circa 14 x 26 km.

Come il Folletti rossi Posano sulle nuvole Tempesta, non sono facili da studiare dalla Terra, e sono quindi osservati principalmente dallo spazio. Tuttavia, alcuni goblin furono visti da terra.

Come è stata scattata la foto?

La foto è stata scattata con una fotocamera speciale installata nella cupola di vetro Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di una fotocamera Davis, che funziona come un occhio umano, rilevando i cambiamenti di contrasto invece di scattare un’immagine come una normale fotocamera. Il consumo energetico della telecamera per eventi è molto basso, solo pochi watt, e allo stesso tempo può catturare l’equivalente di 100.000 immagini al secondo.

“Queste immagini scattate da Andreas sono sorprendenti. La fotocamera di Davis funziona bene e ci fornisce l’elevata risoluzione temporale necessaria per catturare i processi rapidi di fulmini”, ha affermato in una nota Olivier Chanrion, scienziato capo di questo esperimento e ricercatore principale presso DTU Space.

L’esperimento Thor-Davis esamina i fulmini nell’atmosfera superiore e come possono influenzare la concentrazione dei gas serra. Si basa sul vecchio esperimento Thor della prima missione di Mogensen nel 2015, quando furono scattate anche immagini di Thor. Nello spazio decolla un diverso tipo di tuono, un aereo blu. Questo esperimento è condotto dall’Università tecnica danese (DTU) in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea.

Con informazioni di Europa Press