“Goblin’s Kiss”, un dramma coreano che ruota attorno a un viaggio emotivo tra immortalità e destino

“Elf’s Kiss” è un dramma che mescola elementi di commedia romantica e fantasy per raccontare la storia di Pan Suk. (Vicky)

Dramma sudcoreanoBacio del Goblin Pubblicato a luglio 2020, è stellare Bae In Hyuk e Jun Hye hanno vintovuoi interpretare una coppia composta da un elfo immortale e uno studente universitario scettico nei confronti del soprannaturale.

Il protagonista di “Kiss Goblin” è: Bae In Hyukè un attore, noto per aver interpretato ruoli in serie televisive e serie web, XX (2020), My Roommate Is a Gumiho (2021) e At a Distance, Spring is Green, 2021).

Jun Hye ha vinto È un’attrice che ha debuttato in televisione nel 2017, con la serie Porque esta es mi primer vida, e ha partecipato a progetti come Aquel Año Nuestro (2022) e Alquimia de almas (2022).

La serie è stata trasmessa sulla rete televisiva Cucinare la TVDal 30 luglio al 3 settembre 2020, gestito da Tae Wook. Vi ha partecipato anche la cantante Rosie, che ha eseguito la canzone principale “Il mio tempo” (Il mio tempo).

Dramma “Il bacio del folletto” diretto da Tae Wook. (VIKI)

“Dueende Kiss” è un dramma che mescola elementi di commedia romantica e fantasy per raccontare la storia Pan Sukun nano di 160 anni che cerca di diventare un essere umano. Per raggiungere questo obiettivo, devi provare dieci diverse emozioni umane attraverso i baci. Durante la sua missione, si imbatte Oh Eun Ah (Jeon Hye-won), una studentessa universitaria che si infatua di lui, nonostante il suo scetticismo nei confronti del soprannaturale.

Pan Suk è un personaggio che inizialmente ha una visione ingenua e limitata del mondo umano, ma la vicinanza che genera con Yoon Ah lo porta a comprendere la complessità di nuovi sentimenti. Yoon Ah, da parte sua, è una giovane donna che diffida delle intenzioni degli altri e cerca di proteggere il suo cuore dal crepacuore, creando un’interessante dinamica tra i due.

Il conflitto principale tra i due nasce dalla natura soprannaturale di Pan Seok e dalla sua specifica missione di sperimentare emozioni umane attraverso i baci per diventare umano. Mentre cerca di completare la sua missione, Oh Eun Ah sviluppa dei sentimenti per lui.

Pan Seok inizia a provare nuovi desideri che vanno oltre la sua missione originale, rendendogli difficile la scelta tra completare il suo obiettivo o seguire i suoi sentimenti per Yoon Ah. Da parte sua, Yoon Ah inizia a convincersi di non appartenere al suo mondo.

Il dramma si svolge attraverso brevi episodi, ognuno dei quali evidenzia un aspetto diverso di ciò che significa essere umani. La serie affronta temi di amore, identità e crescita personale, il tutto mantenendo un tono leggero e divertente.

“Kiss Goblin” ha una narrazione breve e agile, la trama è semplice e l’alchimia tra i protagonisti si nota fin dai primi minuti. È una storia che invita a riflettere sull’importanza delle emozioni e sulle connessioni tra gli esseri umani e il mondo meraviglioso, offrendo una visione diversa dei classici scrigni di elfi ed esseri magici.

La cantante Rosie ha eseguito la canzone “My Time”, il tema principale del dramma. Credito: Vicky.

Il dramma coreano “The Duende’s Kiss” è disponibile per la visione su piattaforme di streaming con ampi cataloghi di serie TV asiatiche come Vicky Rakuten. Questa serie fantasy e romantica ha una stagione 10 capitolicon un punto 12 minuti Tutto. Assicurati di verificare la disponibilità in base alla tua posizione poiché potrebbe variare.