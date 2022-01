God of War arriva su PC e Cory Barlog parla dei motivi per cui Sony ha preso questa decisione | PS5 | Playstation | consolle | lanciare | gioco sportivo

Sony ha molti progetti per il futuro. D’altra parte, la produzione di serie e film basati sui giochi Stazione di gioco, come Uncharted e The Last of Us. Lei, a sua volta, sta lavorando per rilasciare i suoi giochi per PC esclusivi.

Oggi, 14 gennaio, scaricato Dio della guerra sulla piattaforma Steam. Al momento, il titolo ha più di 1.500 recensioni ed è valutato “Estremamente positivo”.

Senza dubbio, questo è solo l’inizio di una tendenza che crescerà in futuro. Quali altri giochi per PlayStation 5 ti piacerebbe giocare sul tuo PC? Ricorda, Horizon Zero Dawn è in vendita anche su Valve e un sequel arriverà mesi dopo il suo lancio su PS5.

In che modo Sony ha deciso di dedicarsi ai giochi per PC?

la metà Gameformer Ha condiviso un’intervista con Cory Barlog, l’uomo dietro il progetto God of War, dove ha parlato di come ha preso la decisione drastica di abbandonare le esclusive PlayStation.

“Quante informazioni hanno su come Sony ha deciso che il PC è un mercato in cui vogliono spingerlo?‘ chiede il mediatore.Penso che lo studio collegiale di tutto il mondo stia dicendo che questa è davvero una buona idea. Dovremmo esaminare questo. Alla fine, penso che abbia raggiunto quel punto di svolta. Quando abbiamo inviato molti suggerimenti nella cassetta dei suggerimenti dicendo: ‘Sono stufo di sentire tutto questo. Bene, lo faremo. È un processo. Stiamo ancora pensando come azienda e come singoli studi a come farlo e qual è il processo e la strategia‘ rispose il direttore.

Ascolta Dale Play su spotify S oratore. Segui il programma ogni domenica sulle nostre piattaforme audio disponibili.