Goditi la migliore qualità a casa con questa Smart TV di MediaMarkt

Se stavi pensando di rinnovare la tua smart TV e desideri qualcosa che stia in tasca, ma con buone caratteristiche, abbiamo trovato questa Smart TV su MediaMarkt Samsung UE65AU7175UXXC 65 pollici Con un buon sconto e puoi solo ottenerlo 599€.

TV LED da 65 pollici – Samsung UE65AU7175UXXC, UHD 4K, Crystal UHD, Smart TV, HDR10 +, Tizen, Dolby Digital Plus, Titan Grey

Acquista una smart TV al miglior prezzo

Il prezzo di questa TV è solitamente di circa 750 euro a seconda del negozio. Il MediaMarkt ha un file Sconto 145 euro Il che lo lascia a un prezzo molto interessante, soprattutto considerando le funzionalità che offre.

Questa smart TV appartiene alla serie di modelli che si integrano Tecnologia CrystalUHD, una tecnologia che fornisce immagini ad alta risoluzione grazie alle nanoparticelle cristalline inorganiche. Inoltre, contiene un file Pannello LED 4K da 65 polliciideale per godere di un’ottima qualità dell’immagine, migliorata grazie all’integrazione della tecnologia HDR10+Il più avanzato sul mercato.

Ha un sistema operativo tizen, il marchio speciale che abbiamo già visto in altri modelli e che offre un buon catalogo di applicazioni. Viene fornito anche con Tocca Visualizza, una funzione che ci semplifica le cose durante la navigazione nelle app, poiché possiamo dividere lo schermo per goderci più contenuti contemporaneamente. In pratica, di solito è molto interessante quando decidiamo quale film guardare sui servizi di streaming, così da poter godere di qualsiasi altro contenuto.

Il suono non è lontano, perché lo ha fatto Dolby Digital Plus S x sinfonia, quindi se disponi di una soundbar compatibile, puoi sfruttare al meglio le funzionalità della TV. Inoltre, offre una buona selezione di connessioni, come tre porte HDMI, una porta USB, Bluetooth e Wi-Fi.

Alcuni dei link in questo articolo sono affiliati e potrebbero interessare Espinof.