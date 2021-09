Goditi questo nuovo trailer completo di Tales of Arise

Mancano pochi giorni all’uscita di Tales of Arise, il nuovo episodio della leggendaria serie Bandai Namco, e Uno dei lanci più attesi di quest’anno 2021; Come di consueto prima di lanciare un titolo per queste proprietà, sono molte le informazioni che lo studio ha svelato nei giorni scorsi.

Se qualche giorno fa Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer del film con protagonista Rinwell e Law, la società giapponese ha recentemente pubblicato Nuovo rimorchio tentacolare Questa è una storia di avanzamento tanto attesa. Questo nuovo trailer chiamato Crea la tua polpettah ci mostra un breve riassunto di tutto ciò che troveremo in Tales of Arise, dal nuovo e migliorato sistema di combattimento, alle postazioni di caccia e cucina.

Arise Tales sarà disponibile il 10 settembre

racconti di resurrezione Sarà disponibile su Xbox Series X | S, Xbox One, PC, PLlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 10 settembre. Tuttavia, se non vedi l’ora di provare questo titolo che promette di diventare una delle migliori puntate del famoso franchise, allora ti ricordiamo che Puoi godertelo grazie alla demo Attualmente disponibile.

Nel corso di 300 anni, la Rina ha controllato la Dahna, saccheggiando le ricchezze del pianeta e spogliando i suoi abitanti della loro dignità e libertà. La nostra storia inizia con due persone nate in due mondi diversi che cercano di cambiare il loro destino e raggiungere un nuovo futuro. Con un enorme cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e gratificante e una storia avvincente ambientata in un mondo vibrante per cui vale la pena combattere, Tales of Arise offre un’incredibile esperienza JRPG.

